Legge di Bilancio 2025: i decreti attuativi necessari per le norme sui giochi

La legge di bilancio 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 sono entrati in vigore lo scorso 1° gennaio. Per quanto riguarda il settore dei giochi, i decreti

La legge di bilancio 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 sono entrati in vigore lo scorso 1° gennaio. Per quanto riguarda il settore dei giochi, i decreti attuativi e i regolamenti necessari saranno quelli relativi a:

Art. 1, comma 94 – Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è differita al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto, effettuata, a partire dal 2025, nella giornata di venerdì. Tempistica: Senza termine.

Art. 1, comma 96, lett. b) e c) – Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari in materie di scommesse e per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versa mento degli oneri concessori dovuti. Tempistica: Senza termine.

Art. 1, comma 367 – Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito il Fondo per le dipendenze patologiche. Tempistica: Il decreto è da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1, comma 369 – A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5% delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tempistica: Senza termine.

Art. 1, comma 370 – Con il medesimo decreto di cui al comma 367, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. Tempistica: Senza termine.

PressGiochi