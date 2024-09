Lecce: scommesse illegali e slot manomesse, scattano misure cautelari per 25 persone

Alle prime luci dell’alba di oggi è scattata a Lecce un’operazione di polizia giudiziaria nei comuni di San Pietro Vernotico, San Donaci, Tuturano e Torchiarolo. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata dei Comandi Provinciali delle Fiamme Gialle di Brindisi e Taranto. In campo sono scesi 170 militari, coadiuvati anche da un elicottero della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

È stata richiesta e ottenuta un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 25 persone indagate per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzati a estorsioni, rapine, minacce, percosse e traffico di stupefacenti.

Le indagini si sono concentrate su un’associazione che si sarebbe imposta nel territorio gestendo attività legate a aziende del settore e con il contributo di imprenditori esterni per lo smaltimento di rifiuti speciali (oli esausti, alimentari e non), oltre a scommesse in denaro, approfittando di apparecchiature elettroniche da intrattenimento (slot machine) risultate manomesse. Non sarebbe mancata neppure la droga, nel cui mercato nero sarebbe stato imposto un vero e proprio monopolio.

L’attività investigativa, articolata in intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre a numerose riprese video, puntualmente verificate da meticolosi servizi di osservazione e pedinamento, ha consentito di acquisire un quadro gravemente indiziario nei confronti di ciascun indagato raggiunto da misura cautelare.

Le indagini,sono risultate particolarmente complesse poiché gli odierni indagati, per eludere le investigazioni, si erano dotati nel tempo di strumenti all’avanguardia, come dispositivi codificati tramite piattaforme di messaggistica criptata e disturbatori di frequenza (noti come jammer), in grado di ostacolare qualsivoglia dispositivo cellulare o di captazione audio/video.

PressGiochi