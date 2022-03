Le novità di Acme a Enada Primavera 2022: un’offerta di gioco sempre più innovativa, differenziante e omnicanale

ACME parteciperà alla 34sima edizione di ENADA, la fiera Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco, che avrà luogo a Rimini dal 30 marzo al 1° aprile, per tre giorni di kermesse dedicati a tutti gli operatori del settore del Gaming.

ENADA rappresenta l’occasione ideale per proporre in anteprima al mercato le interessanti novità di ACME per il 2022.

Nei giorni di fiera allo stand di ACME saranno infatti presentate le prime quattro esclusive TOP CLASS-2022, schede multigioco che contemplano, tra inediti e classici, i migliori titoli AWP sviluppati in partnership con le più importanti software house del panorama del gaming italiano.

Le esclusive TOP CLASS-2022, da provare in anteprima allo stand Acme, sono “7 Golden Stars, “High 7 Deluxe”, “King Royal 7 Supreme” e “LUPIN III” che comprende l’inedito “Lupin III Colpo al Casinò”, primo gioco omnicanale disegnato da Sisal e ispirato al mitico personaggio dei cartoon.

Con le sue grafiche accattivanti e l’esclusiva bonus feature multigame – lo speciale bonus omnicanale LUPIN fruibile da tutti i giochi della scheda – il gioco “LUPIN III Colpo al Casinò” sarà disponibile dal mese di maggio anche sul network VLT di Sisal e, online, su Sisal.it, una grande novità nel segno della costante ricerca all’innovazione, da sempre pilastro della strategia di Sisal.

“Negli ultimi anni – spiega Marco Bedendo, Amministratore Delegato di ACME e Gaming Machines & Online Casino Managing Director di Sisal – abbiamo avviato una strategia vincente di evoluzione del prodotto che si fonda sul consolidamento di partnership strategiche con le migliori software house italiane”.

“Sono molto orgoglioso di presentare le quattro nuove esclusive TOP CLASS by ACME – continua Bedendo – a conferma della costante volontà di Sisal di proporre al mercato un’offerta esclusiva e unica”.

In particolare “Lupin III Colpo al Casinò”, – conclude Bedendo – grazie al bonus multigame e al lancio simultaneo del gioco sul canale VLT e online, conferma l’impegno di Sisal nel perseguire una strategia di sviluppo che faccia leva sui driver strategici di innovazione, differenziazione di prodotto e omnicanalità, per continuare a generare valore per i nostri clienti, coinvolti in un’esperienza di gioco fluida tra i canali retail e online,».

