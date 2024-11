Le italiane in campo: i match di Europa e Conference League

Si apre la quinta giornata di Europa League; giovedì 28 novembre la Lazio scende in campo all’Olimpico per la sfida contro il Ludogorets. I biancocelesti sono in vetta alla classifica con 12 lunghezze conquistate grazie a quattro vittorie consecutive; la squadra bulgara è posizionata in terzultima posizione, con un solo pareggio alle spalle tra i risultati positivi. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra italiana con il segno 1 dato a 1.21, decisamente inferiore al 2, quotato a 13.00; la X viene bancata a 6.50 Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.63, il Goal è atteso a 2.15; l’Over 2,5 è quotato a 1.50, l’Under 2,5 si attesta a 2.40. Per i risultati esatti, il 2-0 è l’esito più atteso, dato a 6.25; lo seguono il 3-0 e l’1-0 dati rispettivamente a 7.00 e a 8.00.

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si terrà Tottenham – Roma: la squadra di casa arriva da una schiacciante vittoria contro il Manchester City in Premier League e cerca un successo in Europa; i giallorossi sono attualmente al ventesimo posto con 5 punti. Per questo match i bookies propongono gli Spurs vittoriosi con segno 1 quotato a 1.71, il 2 degli uomini di Ranieri è atteso più alto a 4.20, così come la X, anch’essa quotata a 4.20. L’Over 2,5 è bancato a 1.46, contro l’Under 2,5 che si attesta a 2.55; il Goal è quotato a 1.50, mentre il No Goal è dato a 2.43.

Per quel che riguarda invece la quarta giornata di Conference League, giovedì 28 novembre si terrà Fiorentina – Pafos. La squadra di casa cerca una nuova vittoria per migliorare la sua ottava posizione attuale; gli ospiti inseguono la Viola in classifica, essendo stanziati al nono posto con 6 lunghezze. I pronostici prevedono la squadra di Palladino favorita: il segno 1 è quotato a 1.35, mentre il 2 cipriota è atteso a 7.50. La X è bancata a 5.10. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è dato a 7.25, il 2-1 è proposto a 8.75, e l’1-0 è quotato a 8.50.

