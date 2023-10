Nell’anno in corso, il mondo delle slot online ha raggiunto nuovi traguardi di intrattenimento. Queste produzioni digitali offrono un’esperienza interessante, grafiche straordinarie, temi accattivanti e invitanti funzionalità bonus. Che tu sia un giocatore esperto o abbia appena iniziato la tua avventura nell’iGaming, giocare gratuitamente consente di scoprire nuovi titoli senza alcun impegno finanziario. Unisciti a noi mentre approfondiamo le 5 migliori slot da giocare nel 2023.

Money Train 4 di Relax Gaming

Iniziamo la nostra classifica con una nuova release di Relax Gaming, titolo conclusivo della saga Money Train. Infatti Money Train 4 ha fatto il suo debutto il 20 settembre 2023 e trae ispirazione da Terminator 2 per creare uno straordinario universo distopico futuristico. Titolo ad alta volatilità, vanta un RTP del 96,10%, variabile a seconda delle funzioni. L’estetica è eseguita con finezza, sia nel gameplay standard che nel round Bonus, con immagini di alta qualità e paesaggi sonori spettacolari che infondono a Money Train 4 l’essenza di una slot, di un videogioco e di un crossover cinematografico.

Book of Ra Deluxe di Novomatic

Dopo una novità, passiamo ad un vero e proprio cult dei giochi di slots: Book of Ra Deluxe slot gratis. Il popolare game ha guadagnato il riconoscimento globale come una delle macchinette più giocate. In Italia ha conquistato una popolarità immensa grazie alla versione terrestre VLT disponibile in vari locali di Bingo o videolotterie. Il gioco si svolge nello scenario mistico dell’Egitto, dove un intrepido esploratore intraprende una missione per scoprire gli sfuggenti libri di Ra. Questa accattivante macchinetta digitale offre un massimo di 10 linee di pagamento selezionabili, con vincite assegnate per ogni combinazione vincente da sinistra a destra. La narrazione rispecchia da vicino le avventure di un personaggio chiaramente ispirato all’icona Indiana Jones, mentre attraversa i paesaggi sabbiosi dell’Egitto, svelandone i segreti più profondi. Book of Ra Deluxe permette di immergersi nell’incantevole atmosfera ispirata all’antico Egitto, un tema adorato dai bettor di tutto il mondo.

Infective Wild di Pragmatic Play

Infective Wild è una creazione di Pragmatic Play, in uscita il 19 ottobre 2023 e promette un’avventura da brivido piena di simboli inquietanti. Prendendo ispirazione dalla stagione di Halloween, il personaggio centrale del gioco è una figura inquietante con una testa di zucca, che ricorda il personaggio del film horror soprannaturale americano del 1988 Pumpkinhead.

Il titolo offre un gameplay essenziale con vari elementi, tra cui la funzione Infective Wild, che aiuta a creare combinazioni vincenti. La nuova release offre tre distinte impostazioni RTP, con il valore più alto che raggiunge il 96,09%. Con la sua elevata volatilità, il titolo presenta il potenziale per vincere fino a 5.000 volte il bet iniziale.

Starlight Princess 1000 di Pragmatic Play

Debuttante il 19 ottobre 2023, Starlight Princess 1000 di Pragmatic Play, vanta 6 rulli e 5 file ed è priva delle tradizionali linee di pagamento, poiché utilizza invece il sistema Scatter.

Con un solido RTP massimo del 96,50%, soggetto a variazioni a seconda del casinò scelto, Starlight Princess 1000 abbraccia un’elevata volatilità, offrendo una straordinaria opportunità di assicurarsi vincite fino a 15.000 volte la scommessa.

Densho di Hacksaw Gaming

Infine, fra le 5 migliori slot da giocare nel 2023, troviamo Densho di Hacksaw Gaming.

Presentata il 7 settembre 2023, si presenta come un’uscita accattivante, ricca di influenze giapponesi e contraddistinta a livello grafico da delicate tonalità dei fiori di ciliegio. Con un buon valore RTP massimo del 96,40% e una volatilità medio-alta, questa slot machine online offre la possibilità di vincite fino a 10.000 volte la scommessa iniziale.

PressGiochi