Le 10 slot 3D 2024 più popolari

Nel 2024, c’è un trend che sta conquistando un pubblico sempre più vasto e trasversale: le slot 3D.

Queste sono una versione avanzata delle tradizionali machine online, caratterizzate da grafiche tridimensionali che offrono partite molto più realistiche e coinvolgenti. A differenza delle classiche produzioni a due dimensioni, che presentano immagini piatte e statiche, la tecnologia 3D utilizza grafiche più avanzate per creare un ambiente immersivo, dove i simboli, gli sfondi e persino i personaggi prendono vita in un ambiente tridimensionale. In questo articolo, parleremo delle 10 slot 3D più popolari nel 2024, un vero e proprio viaggio nel cuore delle tendenze più apprezzate dal pubblico.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde di BetSoft Gaming

Dr. Jekyll & Mr. Hyde in 3D di BetSoft Gaming si ispira al celebre romanzo di Stevenson, ricreando un’atmosfera cupa e misteriosa. Il titolo presenta una griglia 5×3 con 30 linee di pagamento fisse e un RTP pari a 95,6%, simboli che raffigurano personaggi e oggetti iconici come la Guardia, il Diario e le Pozioni. Le funzioni speciali includono il Frenzy Bonus, il Potions Bonus e i Free Spins, attivati dai simboli Scatter e dal logo. Ottimizzato per dispositivi mobili grazie alla tecnologia HTML5, il game è disponibile in modalità demo gratuita.

Sin City Nights di BetSoft Gaming

Sin City Nights di BetSoft Gaming trasporta nei casinò di Las Vegas con animazioni 3D e una grafica coinvolgente. La release ha una griglia 5×3 con 25 linee di pagamento attive. Tra le funzioni speciali ci sono il simbolo Wild, che appare sui rulli 2, 3 e 4, e i Free Spins, attivati da almeno 3 simboli dedicati. Le Icone Esplosive e i Moltiplicatori Esplosivi aumentano le vincite in modalità cascata, mentre il minigioco Double Up permette di raddoppiare le vincite. La macchinetta online offre un RTP del 93,66%, con una vincita massima di 2.330.000 crediti.

Thunderstruck II di Microgaming

Thunderstruck II in 3D di Microgaming è la versione aggiornata della popolare Thunderstruck. Con 243 linee di pagamento in modalità Superplay, è simile alla celebre Immortal Romance. Questa offre l’opportunità di testarla in modalità gratuita prima di intrattenersi con soldi veri. Le funzioni speciali includono: la Great Hall of Spins e la Wild Storm, che aggiungono ulteriore eccitazione al gameplay. L’RTP è del 96,65%, con volatilità media. La macchinetta funziona con spin singoli, e la gamma di puntate varia da 0,30€ a 15€.

Games of Thrones 15 Linee di Microgaming

Games of Thrones 15 Linee di Microgaming è ispirata alla celebre serie TV, disponibile con 15 linee di pagamento fisse. Il titolo include una modalità Bonus accessibile con 3 simboli Scatter, che permette di scegliere tra 4 minigiochi per ottenere punteggi migliori. Il simbolo Wild può apparire su tutte le linee di un rullo e sostituire altri simboli. La funzione Percorso Puntate consente di moltiplicare le vincite. Con un RTP del 96,40% e volatilità media, la puntata varia da 0,30€ a 3€, con una vincita massima di 75.000 crediti. Il game in 3D è disponibile in modalità gratuita.

Skate or Die di Nolimit City

Skate or Die di Nolimit City, rilasciata il 10 settembre 2024, è una release ispirata alla cultura dello skateboarding, declinata in chiave horror. Il titolo si sviluppa su una griglia 5×3, con 243 modi per vincere abbinando simboli su rulli adiacenti. L’RTP massimo è del 96,03%, con una volatilità molto alta e una frequenza di vincita del 27,75%. La vincita massima può raggiungere x30.000 volte la puntata, con scommesse che variano da 0,20€ a 100€. Le funzioni speciali includono simboli xZone Wild e xNudge Wild. Il design grintoso evoca l’atmosfera urbana e ribelle di uno skate park.

Jeff & Scully di ELK Studios

Jeff & Scully di ELK Studios, rilasciata il 24 ottobre 2023, è ambientata nel deserto del Nevada, dove i protagonisti Jeff e Scully indagano su misteri storici. Con una griglia 7×7, le vincite si ottengono formando combinazioni di 4 simboli uguali negli angoli di un’area rettangolare.

Il titolo offre un RTP del 94%, volatilità medio-alta e una vincita massima di x10.000 volte la puntata, che può variare da 0,20€ a 100€. Tra le funzioni speciali ci sono simboli Wild, Bonus e Gettone, oltre alla Vincita ad Area, Redrop Sticky, Moltiplicatori e la modalità X-iter per acquisti di funzioni Bonus.

Beavis and Butthead di Blueprint Gaming

Beavis and Butthead di Blueprint Gaming è ispirata all’omonima serie animata. La griglia 5×3 con 20 linee di pagamento è ambientata all’interno di un televisore, con i due protagonisti seduti di spalle. Il titolo presenta simboli come i reali delle carte da gioco, il direttore Mc Vocker, l’insegnante Van Driessen, e il logo del game. Il simbolo Wild sostituisce altri simboli e può moltiplicare le vincite fino a 25 volte. Il simbolo Scatter attiva la funzione Stuff Kicks Ass, che include vari minigiochi. Con un RTP del 95,49% e volatilità medio-alta, offre una vincita massima di x50.000 volte la puntata.

Rick and Morty Megaways di Blueprint Gaming

Rick and Morty Megaways di Blueprint Gaming è basata sulla famosa serie animata per adulti, con il motore di pagamento Megaways che offre fino a 117.649 linee di vincita su 6 rulli più 1 rullo superiore. Il titolo presenta simboli della serie, tra cui Rick, Morty, rocce e simboli delle carte. Con un RTP del 96,55% e alta volatilità, la vincita massima è di 50.000 volte la puntata. Il simbolo Scatter attiva la funzione Free Spins, con 4 modalità bonus tra cui scegliere: Cetriolo Rick, Federation Wild Spins, Vindicator Spins e Giri misteriosi. Il gioco è ottimizzato per qualsiasi dispositivo grazie alla tecnologia HTML5.

Eye of Horus di Merkur

Eye of Horus di Merkur è a tema egizio con una meccanica semplice e intuitiva. Si gioca su una griglia 5×3 con un massimo di 10 linee di pagamento, modificabili manualmente. Il simbolo Eye of Ra è il più pagante, con un Moltiplicatore fino a x50. Il Wild, rappresentato dal Dio Horus, sostituisce i simboli nelle combinazioni vincenti e si espande verticalmente sui rulli, aumentando le probabilità di vincita. Con 3 simboli Piramide (Scatter), si attivano 12 Free Spins, durante i quali il Wild si espande e sostituisce i simboli meno paganti. L’RTP è del 96,31%, con volatilità media e la possibilità di vincere fino a 10.000 volte la puntata.

Wisdom of Athena 1000 di Pragmatic Play

Wisdom of Athena 1000 di Pragmatic Play, rilasciata il 30 settembre 2024, è il seguito di Wisdom of Athena, con grafica raffinata e statistiche migliorate. La release presenta una griglia 6×5-6 e utilizza la meccanica Scatterpays con funzione Caduta, dove 8 o più simboli uguali in qualsiasi posizione attivano una vincita. L’RTP varia tra il 96,00%, 95,03% e 94,05%, con alta volatilità e una vincita massima di 10.000 volte la puntata. Le scommesse vanno da 0,20€ a 125€. Tra le funzioni speciali ci sono Giri Gratis, Moltiplicatori, Puntata Ante e la possibilità di acquistare giri Bonus tramite il pulsante Compra Giri Gratis.

Pensieri finali

Nel 2024, le slot online 3D si confermano protagoniste del betting online, grazie a grafiche innovative e story line complesse e avvincenti. Titoli come Thunderstruck II e Games of Thrones 15 Linee di Microgaming, e Rick and Morty Megaways di Blueprint Gaming, catturano l’attenzione grazie a meccaniche di gioco avanzate e vincite potenzialmente elevate. Al di là delle uscite negli anni, rimangono attualissime anche quest’anno e ci aspettiamo grandi novità per le macchinette 3D.

