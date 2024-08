Las Vegas Sands “sogna” il casino di Long Island

Las Vegas Sands (LVS) ha compiuto un ulteriore passo nel suo percorso per costruire un casino a Long Island: l’organo legislativo della contea di Nassau ha votato 18-1 per assegnare

Las Vegas Sands (LVS) ha compiuto un ulteriore passo nel suo percorso per costruire un casino a Long Island: l’organo legislativo della contea di Nassau ha votato 18-1 per assegnare a LVS un contratto di locazione di 42 anni per il Nassau County Veterans Coliseum.

Non si tratta ancora dell’approvazione definitiva, ma è certamente un passaggio determinante per la prosecuzione dell’iter, in vista della completa trasformazione della struttura che per lungo tempo è stata dedicata allo sport, essendo stata teatro delle partite dei New York Islanders della NHL e dei Long Island Nets della NBA G-League, e agli spettacoli musicali, ma che negli ultimi anni era caduta un po’ in disuso.

LVS è tenuta, ai sensi del contratto di locazione, a tenere aperto il Coliseum per due anni, mantenendo il controllo della proprietà per 42 anni, a prescindere dal fatto che il suo progetto vada o meno in porto.

La società intende costruire un resort integrato da 4 miliardi di dollari sul terreno di 29 ettari, comprendente un casino – che coprirebbe meno del 10% dell’intera proprietà – 1.670 camere d’albergo a quattro e cinque stelle, spazi per convegni, negozi al dettaglio, ristoranti, spazi all’aperto e un locale per spettacoli dal vivo.

LVS, che è tra gli 11 offerenti per le tre licenze di casino introdotte dallo Stato di New York – dovendo innanzitutto ottenere l’approvazione locale prima di poter presentare domanda – ha fatto notevoli sforzi per convincere i leader e i membri della comunità, ma si scontra ancora con la resistenza della popolazione, che teme fortemente l’aumento del traffico stradale, dei funzionari della Hofstra University, a cui non piace che il casino verrebbe a trovarsi a un miglio dal campus dell’università, e dei membri del Village of Garden City.

A favore del casino/resort sono invece i sindacati, per salvaguardare il lavoro di coloro che sono ora impiegati al Coliseum e favorire lo sviluppo economico della contea.

La Gaming Commission di New York mira ad assegnare le licenze entro la prossima estate. Perciò non c’è molto tempo da perdere, visto che è anche richiesto uno studio ambientale pèer verificare l’impatto della nuova struttura.

Comunque, se LVS non riuscisse a ottenere la licenza, si accontenterà di sviluppare sulla proprietà un resort e un centro commerciale.

