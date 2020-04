Gioco online. ADM dispone la decadenza della concessione per Gaming Universal Solutions

Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la disposizione secondo cui termina la Concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 24 comma 22 della legge 7 luglio 2009 n.88, per la società Gaming Universal Solutions S.r.l. ; il contestuale incameramento della Garanzia di cui all’art. 15 dello Schema di atto integrativo, ai sensi dell’art. 21, comma 7 dello stesso atto. Di conseguenza, la società verrà distaccata dal totalizzatore nazionale.

La decisione è stata presa a seguito di alcune violazioni commesse da Gaming Universal Solutions: non aver adeguato l’importo della garanzia; non aver prolungato la durata della garanzia; non aver versato le Imposte uniche degli anni 2017 e 2018 e i Canoni degli anni 2018 e 2019; non aver corrisposto i crediti di gioco, né dato assistenza a numerosi giocatori. Visto che la società, a seguito delle attività ispettive svolte l’11 e il 12 dicembre scorsi, non ha fornito adeguati chiarimenti, limitandosi a dare eventuali responsabilità al fornitore Pixelo, è stata disposta come precedentemente detto, la decadenza della Concessione, anche e soprattutto per la necessità di tutelare l’erario e gli interessi dei giocatori.

PressGiochi