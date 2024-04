La Thailandia si avvicina allo step finale della legalizzazione dei casinò

Il passaggio verso un casinò regolamentato in Thailandia fa seguito al voto dello scorso 28 marzo presso la Camera dei rappresentanti della nazione, composta da 500 membri. Un totale di 253 dei 257 deputati presenti hanno votato a favore della proposta che raccomanda la legalizzazione dei casinò nei grandi complessi di intrattenimento.

Il piano sarà ora sottoposto al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il primo ministro Srettha Thavisin ha espresso il suo pieno sostegno alla proposta, sottolineando i benefici netti che porterà l’attrazione di investimenti esteri in Thailandia.

“I complessi di intrattenimento miglioreranno l’industria turistica del paese”, ha annunciato Srettha su X. “In passato abbiamo sprecato abbastanza tempo e opportunità. Il governo recupererà il tempo perduto e lo trasformerà in un’opportunità economica per il Paese e i suoi cittadini”.

La maggior parte dei tipi di scommesse sono attualmente illegali in Thailandia, dove la società è a maggioranza buddista e conservatrice. L’apertura dei casinò, tuttavia, sarà in linea con la recente adozione di un panorama più liberale per rilanciare l’industria del turismo dopo la pandemia.

Cosa c’è nella proposta della Thailandia? Lo studio è stato commissionato dal parlamento tailandese nel 2023. Il suo scopo era esaminare i vantaggi netti derivanti dalla regolamentazione dei casinò nei grandi complessi di intrattenimento.

Un mercato regolamentato è visto come un modo per generare entrate turistiche ma anche per combattere la prevalenza del gioco d’azzardo illegale. Anche la Tailandia si trova attualmente ad affrontare una significativa “fuga” dall’economia locale. Allo stato attuale, i giocatori visitano regolarmente i casinò di confine nei paesi vicini, come Cambogia, Vietnam, Myanmar e Laos.

Lo studio stima inoltre che la Tailandia possa aumentare le entrate del turismo di quasi 12 miliardi di dollari. Ciò vedrà i casinò integrati in complessi di intrattenimento o resort integrati. La costruzione di tali destinazioni contribuirà inoltre notevolmente alle entrate regionali, oltre a ridurre la disoccupazione.

La proposta suggerisce anche un’imposta del 17% sui ricavi lordi dei giochi. Ciò renderebbe la Thailandia uno dei regimi fiscali più bassi della regione. Si raccomanda inoltre che la durata iniziale della licenza sia di 20 anni, rinnovabili ogni cinque anni. Infine, anche i complessi di casinò più grandi dovranno investire un minimo di 2,7 miliardi di dollari nel paese per ricevere l’approvazione.

