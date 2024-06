La magia di Euro24 al Sisal Wincity Diaz, 7 (MI). Ospite d’eccezione il centrocampista della Lazio Cristian Brocchi 

Venerdì 14 giugno, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza Duomo, non perdetevi l’adrenalina del fischio di inizio della 17° edizione del Campionato Europeo di Calcio in

Venerdì 14 giugno, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza Duomo, non perdetevi l’adrenalina del fischio di inizio della 17° edizione del Campionato Europeo di Calcio in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Ospite d’eccezione per la partita inaugurale di venerdì 14 giugno, Cristian Brocchi, noto centrocampista della Lazio, intervistato live da Vanessa Minotti, conduttrice sportiva e influencer.

Una serata dedicata al dibattito sportivo, ai pronostici, alle statistiche e alle possibili formazioni della Nazionale di Spalletti per poi vedere tutti insieme la partita!

Il salottino sportivo sarà accompagnato da un aperitivo a buffet, per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e offerta gastronomica di altissimo livello.

Brocchi sarà poi a disposizione del pubblico per firmare autografi e scattare foto.

Ma è solo il primo dei numerosi appuntamenti per gli Europei. I Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze aprono le porte ad ospiti imperdibili per regalare ai clienti un’esperienza indimenticabile e sostenere tutti insieme l’Italia.

Divertimento e qualità assicurati dalla lunghissima esperienza di intrattenimento dei Sisal Wincity, che offrono da sempre un calendario eventi ricco di sport, ma anche di musica e comicità.

Seguiranno eventi in occasione delle partite dell’Italia in contemporanea nei 3 punti di vendita Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 giugno – sotto programmazione completa.

Di seguito le modalità di prenotazione per l’evento del 14 giugno al Sisal Wincity di Piazza Diaz 7 ( con aperitivo con drink incluso per € 15), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00) Chiamare il numero 3398248377

Biografia Cristian Brocchi

Cristian Brocchi (Milano, 30 gennaio 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano con quasi 500 presenze nel professionismo, di ruolo centrocampista.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 1995-1996 con la maglia della Pro Sesto, in Serie C1. Nell’estate del 1998 arriva il passaggio nella Serie B, tesserato dal Verona. Sotto la guida del tecnico Cesare Prandelli, Brocchi contribuisce con 32 presenze e 6 gol a riportare gli scaligeri in Serie A.

Nell’estate del 2000 passa all’Inter e successivamente delle file dei rossoneri. In tre stagioni vince scudetto, UEFA Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa UEFA. In Europa viene impiegato, nella vittoriosa UEFA Champions League 2002-2003, nelle partite contro l’Ajax ai quarti di finale e l’Inter in semifinale. Poi Brocchi approda alla Fiorentina e successivamente nel 2006 fa ritorno al Milan.

Dopo un positivo avvio di stagione 2006-2007 con la maglia del Milan,[25] Brocchi viene convocato in nazionale dal CT Roberto Donadoni. Esordisce il 15 novembre 2006, a 30 anni, nella partita amichevole Italia-Turchia (1-1) disputata a Bergamo; sarà la sua unica presenza in azzurro. Dopo aver cominciato la preparazione nel ritiro di Milanello, il 28 agosto 2008, tre giorni prima dell’inizio del campionato 2008-2009, viene ceduto a titolo definitivo alla Lazio.

Il 10 maggio 2013 Brocchi si ritira dal calcio giocato dopo 496 presenze fra Pro Sesto, Lumezzane, Verona, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio, e dopo aver vinto undici trofei (uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, due Champions League, una Coppa del mondo per club e due

Una volta annunciato il suo ritiro, Brocchi intraprende la carriera di allenatore nelle giovanili del Milan, assumendo la guida della squadra degli Allievi professionisti di Prima e Seconda Divisione vincendo il campionato per quindi subentrare a Filippo Inzaghi, nel giugno 2014, alla guida della squadra Primavera.

Ecco i prossimi appuntamenti del periodo Europei:

Location Data Format Dettagli Evento

SWC MI DIAZ venerdì 14 giugno Salottino Sportivo Inizio Europei calcio

SWC MI DIAZ sabato 15 giugno Italia/Albania Stefano Fiore/Elisa Scheffler

SWC Firenze sabato 15 giugno Italia/Albania Cristian Brocchi/Sara Federico

SWC Roma Vespasiano sabato 15 giugno Italia/Albania Bruno Conti/Federica Stefanelli

SWC MI DIAZ giovedì 20 giugno Spagna/Italia Luigi di Biagio/Federica Stefanelli

SWC Firenze giovedì 20 giugno Spagna/Italia Stefano Fiore/Elisa Scheffler

SWC Roma Vespasiano giovedì 20 giugno Spagna/Italia Christian Panucci/Sara Federico

SWC MI DIAZ lunedì 24 giugno Croazia/Italia Mark Iuliano/Sara Federico

SWC Firenze lunedì 24 giugno Croazia/Italia Cristian Zaccardo/Federica Stefanelli

SWC Roma Vespasiano lunedì 24 giugno Croazia/Italia Luigi Di Biagio/Elisa Scheffler

Sisal Wincity

Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – che conta oggi 22 punti vendita diretti e 29 Franchising attivi sul territorio nazionale – è il top di gamma del Retail Sisal, con la più ampia offerta di prodotti, le migliori tecnologie oltre a un ricco programma di eventi di intrattenimento e ristorazione di alto livello e moderni lounge bar dove degustare aperitivi e drink.

