La lotteria degli scontrini perde appeal. Sott.segr. Albano: “Nel 2024, premi per 36 mln di euro”

“Per la partecipazione alla Lotteria degli scontrini, sono stati inviati e registrati 28 mln 995mila documenti commerciali per il 2023 e 25milioni 961mila 895 per il 2024. Per quanto concerne

Per quanto concerne le vincite nel 2024 sono stati attribuiti premi per 36mln e 600mila, di cui 30 mln per i premi agli acquirenti e 6 mln per gli esercenti. Dati che confermerebbero la finalità sottesa alla richiamata disciplina normativa”.

Così ha risposto in Commissione finanze della Camera il sott.segr. Lucia Albano rispondendo all’interrogazione presentata questa mattina dagli esponenti del Pd Vaccari e Merola in merito alla Lotteria degli scontrini.

Il Pd chiedeva di sapere i dati aggiornati relativi alla partecipazione e alle vincite relative alla lotteria degli scontrini anche al fine di valutare i necessari aggiornamenti volti a rendere più incentivante l’iniziativa sia per i cittadini, sia per i commercianti, fornendo dati su quale sia l’effetto netto delle risorse impegnate con finalità antievasive in termini di miglioramento della compliance e del tax gap dell’Iva.

A rispondere alla dichiarazione di Albano, l’on. Merola ha affermato: “Sono soddisfatto della risposta. Sottolineo che non mi è chiaro quali siano le intenzioni del Governo su come introdurre modifiche e miglioramenti visto il pregresso che c’è stato”.

