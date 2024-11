La Fondazione FAIR annuncia l’ingresso di Marina Lanfranconi nel Comitato scientifico

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Marina Lanfranconi nel Comitato Scientifico della Fondazione FAIR” scrive la Fondazione.

Marina Lanfranconi è Avvocato, Principal Legal, Intellectual Property, Media & New Technologies presso KPMG. Marina ha maturato, collaborando con i primari studi internazionali nel dipartimento di proprietà industriale e intellettuale in Italia e a Londra, oltre 20 anni di esperienza nella tutela della proprietà intellettuale, diritto della pubblicità, media e nuove tecnologie e si occupa regolarmente di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how.

Svolge attività di enforcement e assistenza in giudizio in casi di accertamento o violazione dei diritti di proprietà intellettuale, azioni anticontraffazione, e di rimozione di contenuti illeciti da piattaforme internet o contrasto ai sistemi di AI.

