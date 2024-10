La fama mondiale del Bingo nel 2024

Il richiamo cadenzato dei numeri, l’attesa trepidante collettiva e il grido trionfante di “Bingo!” – questi suoni iconici risuonano ben oltre le porte delle sale bingo.

Il bingo, con le sue regole semplici e il suo spirito comunitario, ha superato limiti generazionali e confini geografici, evolvendosi in un appassionante fenomeno globale.

Ma che dire della sua popolarità nel 2024? Esploriamo le ultime tendenze e vediamo come il bingo si è evoluto nel mondo.

Italia: un’eredità centenaria

L’Italia vanta una lunga e ricca storia con il bingo, risalente al suo antenato del XVI secolo, “Il Gioco del Lotto d’Italia.” Oggi, le sale da bingo rimangono popolari centri sociali, specialmente nelle regioni meridionali dove il gioco più simile e famoso è noto come tombola. Le cartelle della tombola sono familiari ai giocatori di bingo, con righe di numeri che vengono segnate man mano che vengono estratte dal chiamante. Si crede che la tombola abbia avuto origine a Napoli ed è ora un passatempo familiare popolare durante il Natale in tutto il Paese.

Eppure, il gioco del bingo online ha rivoluzionato il modo di giocare a questo gioco secolare; questa variante offre infatti un maggiore focus sulla comunità, l’opportunità di giocare comodamente da casa e la potenziale vincita istantanea di jackpot che possono essere incassati o usati per giocare nuovamente. Le piattaforme virtuali offrono convenienza e una vasta gamma di giochi a tema per soddisfare una varietà di gusti, mentre le funzionalità sociali e le opzioni di messaggistica consentono agli utenti di giocare insieme e provare l’emozione di competere con amici e familiari.

Il Regno Unito: tradizione incontra innovazione

Indiscussa è la fama del bingo nel Regno Unito: qui, più di 3 milioni di persone giocano a bingo. Esso è da sempre una colonna portante della cultura britannica, un fenomeno sociale che accomuna persone di tutte le età e offre un momento di svago durante la giornata. È il passatempo per chi ha voglia di divertirsi nelle sale bingo in compagnia di vecchi e nuovi amici.

Anche qui, il bingo è diventato virtuale, con diverse varianti del gioco e milioni di appassionati, da Glasgow fino a Londra.

USA: il bingo conquista tutti

Oltreoceano, il bingo occupa un posto speciale nei cuori degli americani. Non a caso, fu proprio un americano, l’imprenditore Edwin S. Lowe a chiamare, per la prima volta, “Bingo!”. Il gioco, infatti, si chiamava in precedenza “Beano”, che derivava dalla parola inglese “bean”, ovvero “fagiolo”, dato che si usavano proprio i fagioli per coprire i numeri già chiamati sulla propria cartella.

Terra del gioco d’azzardo e dei casinò, negli Stati Uniti la popolarità del bingo è in costante aumento, anche grazie all’ascesa degli eventi di beneficenza a tema bingo organizzati in bar e ristoranti, che attirano folle più giovani con un focus sulla socializzazione e il sostegno di buone cause.

Giappone: il bingo abbraccia varianti uniche

In Giappone, il bingo, o “bouzu bingo,” ha subito una propria trasformazione, mescolando elementi del bingo tradizionale con la cultura pop giapponese. I giochi di bingo giapponesi spesso presentano temi ispirati agli anime, con immagini divertenti e colonne sonore accattivanti. Varianti come il ‘pachinko’, popolare gioco che combina elementi di flipper con il bingo e le slot machine da casinò, sono estremamente popolari. Sebbene i giocatori non vengano ricompensati direttamente in denaro, è possibile vincere gettoni speciali come premi – che possono essere venduti al di fuori del salone di pachinko.

PressGiochi