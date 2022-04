La European Casino Association annuncia la nuova struttura del consiglio dopo la riunione del consiglio all’ICE 2022

Il ritiro di Bettina Glatz-Kremsner da generale Direttore di Casinos Austria, ha richiesto a ristrutturazione del Consiglio del Casinò Europeo Associazione. La posizione della signora Glatz-Kremsner in rappresentare l’Austria presso il consiglio di amministrazione della Corte dei conti europea riempito da Erwin van Lambaart, che è passato da il suo ruolo in Holland Casino al CEO di Casinos Austria all’inizio di questo mese. Inoltre, Pieter Boers, Vice President Gaming and Services at Holland Casino, si unisce come nuovo membro del consiglio di amministrazione da riempire Il posto vacante del signor Van Lambaart come The Rappresentante dei Paesi Bassi nel consiglio di amministrazione dell’ECA.

“Il contributo di Bettina Glatz-Kremsner, as Membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente della Corte dei conti europea durante il negli ultimi due anni, è stato fondamentale per l’unificazione risposta del settore dei casinò terrestri alle avversità affrontate dai membri durante la crisi del Covid-19″, ha affermato Per Jaldung, presidente dell’ECA. “Auguro a Bettina il molto meglio dato che si ritira dal suo ruolo in Casinos Austria e, a nome dell’ECA, riconoscere il debito che abbiamo per i contributi che ha fatto, non solo per quanto riguarda la nostra associazione, ma all’industria dei casinò nel suo insieme. Sono sicuro che incroceremo strade in futuro, e non vedo l’ora di avere tali opportunità”.

“Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con Erwin van Lambaart per il suo nuovo ruolo di leader Casinos Austria. In qualità di membro del consiglio di ECA esistente e molto apprezzato, I non vedo l’ora di mantenere il nostro stretto rapporto di lavoro. Estendo anche un caloroso benvenuto al nostro nuovo membro del consiglio, Pieter Boers, il cui contributo è molto gradito in questo momento cruciale per l’industria dei casinò terrestri in Europa”, ha concluso Mr. Jaldung.

PressGiochi