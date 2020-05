La BeSerie entra a far parte del palinsesto di scommesse sportive di Microgame

Nel palinsesto delle scommesse sportive proposto dal provider Microgame entra il campionato di Serie B in versione eSport. BeSerie, questo il nome della competizione disponibile nella sezione ES Calcio del programma di eventi, fornito dal provider alle centinaia di clienti che utilizzano i suoi prodotti. Il campionato giunto alla sua 21esima giornata, si articola in una regular season da 38 match, seguita da una fase di play-off divisa in qualificazioni, semifinali e finali. La durata prevista per ogni incontro sarà di 10 minuti, 12 per le finali: gli scontri avverrannotra 2 giocatori che sul supporto Playstation 4 si confronteranno attraverso il videogioco eFootball PES 2020.

Attualmente sono disponibili 10 match, in programma alle ore 21 di domani, giovedì 7 maggio.Per ognuno di essi è assicurata la possibilità di scommettere nella più classica delle dinamiche 1X2. Il campionato BeSPORTS è organizzato da Mkers ed A.C.M.E., in collaborazione con la Lega di Serie B. La classifica ed il calendario degli eventi, inoltre, sono disponibili anche all’indirizzo legab.it/esport: tante le similitudini con il vero campionato cadetto ma non mancano le sorprese avvincenti.

Il provider Microgame è il primo in assoluto sul mercato italiano a proporre la competizione che si annuncia capace di colmare il desiderio di partecipazione di tanti appassionati.

PressGiochi