Kindred lancia la sua piattaforma in Estonia

Kindred ha ufficialmente lanciato la sua piattaforma Kindred Sportsbook (KSP) nel mercato regolamentato dell’Estonia.

L’ingresso di KSP in Estonia fa parte dell’obiettivo dell’operatore di sviluppare nuove soluzioni proprietarie e di avere un controllo completo end-to-end sui suoi prodotti, riducendo la dipendenza dai fornitori esterni.

Durante la prima settimana di attività della piattaforma in Estonia, i giocatori hanno ricevuto aumenti di profitto personalizzati e altre ricompense legate alle squadre e agli eventi locali, come la partita di EuroBasket e un evento di tennis esibizione, entrambi tenuti presso la Tallinn Unibet Arena.

KSP è progettato con l’esperienza ottimale del giocatore in mente, vantando funzionalità come il BetBuilder e una facile migrazione della piattaforma per ridurre al minimo i disagi per i clienti.

Inoltre, la soluzione introduce opzioni di cash-out dinamico e aggiustamenti delle quote basati sulla durata di permanenza, che completano le iniziative e i brand locali, aiutando Kindred a espandere KSP in tutti gli altri mercati disponibili.

“Nel celebrare questo traguardo, rimaniamo concentrati sul percorso che ci attende. Insieme, stiamo costruendo una piattaforma di scommesse sportive leader nel mercato che incarna i valori di innovazione, responsabilità ed eccellenza di Kindred”, ha spiegato l’azienda.

“Il lancio di KSP in Estonia è più di una semplice pietra miliare tecnologica; è una prova di ciò che possiamo ottenere quando innoviamo con uno scopo. Siamo entusiasti di continuare a offrire un’esperienza di scommesse sportive di classe mondiale ai nostri clienti, un mercato alla volta.”

Per pubblicizzare efficacemente il suo prodotto KSP, Kindred dovrà adattarsi alle nuove regolamentazioni della Legge sulla Pubblicità in Estonia, che ha portato il quadro legislativo nel mondo digitale vietando la partecipazione degli influencer nelle promozioni di gioco d’azzardo.

