Kambi Group nomina Werner Becher come nuovo CEO

Il Consiglio di amministrazione di Kambi Group plc ha nominato l’ex capo di Sportradar Werner Becher nuovo CEO della società, succedendo al dimissionario Kristian Nylén. Becher assumerà ufficialmente l’incarico il 25 luglio, il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di Kambi sul secondo trimestre del 2024.

A seguito di un approfondito processo di ricerca e selezione comprendente un forte pool di candidati, Becher è stato incaricato di guidare Kambi nella sua prossima fase di crescita, avendo precedentemente ricoperto posizioni senior nel settore delle scommesse sportive, sia in società B2B che B2C, insieme a precedenti esperienze. maturata nel settore tecnologico.

Becher è stato una figura chiave presso Sportradar, un fornitore globale di dati sportivi e scommesse, dal 2019 per quattro anni. Ha iniziato come amministratore delegato della divisione scommesse negli Stati Uniti, poi ha guidato le attività in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Ha svolto un ruolo cruciale nel successo dell’IPO di Sportradar al Nasdaq nel settembre 2021. Prima di Sportradar, Becher è stato CEO dell’operatore europeo di scommesse Interwetten per otto anni, dove ha guidato l’azienda in un periodo di crescita sostenuta. Più recentemente, è stato investitore e consulente indipendente.

Entrando in Kambi, Becher avrà il compito di consolidare il successo dell’azienda e la sua posizione di partner leader nel settore delle scommesse sportive. Kambi ha recentemente intrapreso una strategia di modularizzazione che l’ha vista aprire la sua piattaforma, incubare la sua divisione di determinazione dei prezzi AI, Tzeract, e acquisire attività altamente complementari in Abios e Shape Games.

Becher ha commentato: “Sono onorato di assumere la posizione di CEO presso Kambi Group, un’azienda che è stata in prima linea in questo settore per molti anni e per la quale nutro il massimo rispetto e ammirazione. Mi unisco a Kambi in un momento entusiasmante della sua evoluzione, poiché continua ad aprire i suoi servizi e ad ampliare il suo mercato a cui rivolgersi. Sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con il Consiglio, il nostro team esecutivo e i nostri dipendenti di talento in tutto il mondo per realizzare le fantastiche opportunità che ci aspettano”.

Anders Ström, presidente del consiglio di amministrazione e cofondatore di Kambi, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Werner Becher come nuovo CEO di Kambi. Werner è un successore eccezionalmente adatto a Kristian Nylén. Con una vasta esperienza nel settore, un forte spirito imprenditoriale, un comprovato senso degli affari e una spinta eccezionale, siamo fiduciosi che Werner sia la scelta giusta per guidare Kambi in una nuova era”.

L’assunzione di Becher avviene dopo che il co-fondatore di Kambi, Nylén, aveva annunciato a gennaio che, previa nomina di un successore, si sarebbe dimesso dalla posizione che ricopriva dal 2010. A maggio, Nylén è stato eletto nel Consiglio di amministrazione di Kambi presso la Società Riunione generale annuale. Nylén fornirà supporto continuo a Becher per garantire un passaggio di consegne senza intoppi.

