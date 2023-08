KaFe Rocks Group diventa Time2 Play Media e guarda ancora al futuro

KaFe Rocks Group, pluripremiata affiliata online, ha annunciato il suo completo rebranding in Time2Play Media, raddoppiando in questo modo l’impegno nei confronti del proprio marchio di punta, Time2Play.com, e di fatto ponendo una significativa pietra miliare nell’evoluzione e nella prospettiva di crescita dell’azienda.

In merito all’iniziativa di rebranding, Tim Tepass, presidente non esecutivo di Time2Play Media, ha commentato: “Si tratta di un nuovo capitolo per la nostra azienda. Abbiamo assistito negli anni a un enorme successo di Time2Play.com e questo crescente impegno verso il nostro marchio di punta ci allineerà al meglio con una nuova visione strategica, anche in prospettiva futura. La nostra nuova brand identity rappresenta di fatto un nuovo inizio ed è un indicatore esemplare dell’evoluzione dell’azienda nel corso degli anni. Come Time2Play Media il nostro obiettivo rimane quello di offrire un valore eccezionale ai nostri utenti, partner e dipendenti mentre si continua a investire nell’ottica finale dell’eccellenza di settore”.

Quanto all’attività di rebranding, Tepass dichiara che è stato analizzato in modo approfondito il portafoglio aziendale, dalla struttura dei valori fino al posizionamento di mercato, prima di optare per questa importante scelta direzionale, oltre che nominale. “Siamo molto entusiasti di fare del nostro meglio come Time2Play Media, continuando a trasmettere il nostro valore primario, ovvero “Play as One“, grazie anche ai team del marchio. Siamo quindi fiduciosi del fatto che questa nuova identità ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine e a rafforzare così una posizione di leadership e di massima affidabilità”, ha continuato il chairman aziendale.

L’azienda gestisce un portafoglio che include ben trentacinque siti web informativi i quali sono tradotti in ​​dieci lingue, e ha sempre posto l’accento, oltre che sull’internazionalità, anche sugli indispensabili criteri dell’affidabilità e della trasparenza, nonché sulla protezione e sicurezza dell’utente finale. Questi obiettivi si sono concretizzati anche tramite delle importanti partnership siglate nel tempo con provider affidabili, in modo da offrire servizi di comparazione imparziali su numerosi operatori di iGaming in possesso di licenza completa, praticamente su scala globale.

Time2Play Media ha dunque di recente svelato al pubblico e alle imprese della filiera il suo nuovissimo sito Web aziendale che, nella sua versione attualizzata e rinnovata, funge anche da nuovo hub online per la pubblicazione di aggiornamenti sulle attività marchio, così come da tramite per conoscere le varie opportunità di carriera interne all’impresa, nonché le possibili prospettive di partnership.

Sede di alcuni dei migliori talenti del settore che lavorano in remoto da tutto il mondo, Time2 Play Media offre infatti diverse opportunità di lavoro a distanza all’interno del comparto iGaming.



Tra i fiori all’occhiello dell’azienda, in Italia si distingue il portale di recensioni e comparazione Migliorcasinobonus.com , che peraltro proprio lo scorso dicembre ha scelto per un innovativo restyling grafico utile a mettere in risalto le informazioni più ricercate dagli utenti del web, senza per questo inficiare sulla qualità e sull’utilità dei contenuti. Il design delle classifiche è anzi stato semplificato, proprio per dare modo agli utenti di individuare subito i vantaggi e gli svantaggi dei vari operatori.

Allo stesso modo Time2Play Media, con il lancio del suo sito Web aziendale aggiornato, valorizza ancora di più le aziende del proprio portfolio, ed è pronta a compiere il passo successivo nel viaggio verso il futuro dell’iGaming.

PressGiochi