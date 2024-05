Italiani e giochi online: uno sguardo alle tendenze più recenti

Il gioco online è un fenomeno sempre più diffuso in Italia, che grazie alla crescente penetrazione di internet e dei dispositivi mobili riesce ormai a raggiungere un’ampia fetta della popolazione offrendo l’opportunità di accedere a diverse tipologie di svaghi in maniera rapida e semplice. Il successo dei giochi sul web è certificato dai dati: nel 2023, infatti, il settore ha raggiunto un giro d’affari di oltre 90 miliardi di euro, segnando un significativo aumento rispetto agli anni precedenti. Ma quali sono le abitudini dei giocatori italiani nel mondo dei giochi virtuali?

Il predominio delle scommesse sportive

Le scommesse sportive rappresentano ancora la fetta più consistente del mercato del gioco online in Italia, arrivando a coprire circa il 55% del mercato totale. Il dato conferma l’inarrestabile passione degli italiani per lo sport in generale, e la loro inclinazione a scommettere sulle partite di squadre e atleti preferiti. Calcio, basket e tennis si confermano come gli sport più popolari, con il calcio che domina la scena, accaparrandosi oltre il 40% delle scommesse nazionali e una crescente attenzione anche sui social e su altri canali digitali in cui lo scambio di informazioni e consigli di betting è ormai all’ordine del giorno.

Da non sottovalutare, però, è l’innovativo fenomeno delle scommesse live, che ha portato una ventata di novità nel settore aggiungendo un ulteriore elemento di suspense al gioco tradizionale. Questa nuova modalità, infatti, permette ai giocatori di puntare anche durante lo svolgimento degli eventi sportivi, rendendo ancora più coinvolgente e divertente seguire gare e campionati con l’obiettivo di riuscire ad anticipare ciò che accadrà nei minuti successi.

L’attrazione per le slot machine virtuali

Se le scommesse si mantengono al vertice delle preferenze degli italiani, non meno interessante è il trend che riguarda i casino digitali e, in particolare, le slot machine online, che rappresentano uno dei passatempi più utilizzati in assoluto. La quota di mercato riservata alle slot si attesta oggi intorno al 30%, con importanti margini di crescita legati alle evoluzioni che stanno caratterizzando questa forma ludica, con temi sempre più originali, meccaniche più articolate e coinvolgenti e soluzioni all’avanguardia che permettono di aggiungere nei titoli più recenti come Starburst ulteriori funzioni bonus, giri gratuiti e tante altre opzioni.

Semplicità d’uso, varietà dei temi proposti e possibilità di vincite immediate si confermano come i pilastri su cui poggia la popolarità delle slot machine, che dalle più classiche versioni a tema frutta alle moderne video slot con grafiche tridimensionali, riescono a soddisfare i gusti di ogni giocatore. Con oltre 5 milioni di giocatori attivi, le slot machine attraggono soprattutto persone di età compresa tra i 35 e i 55 anni, con una leggera prevalenza di donne sui giocatori maschili.

L’emozione dei casinò online dal vivo

Le sale digitali, però, non raccolgono consensi solo nella sezione dedicata alle slot machine, ma anzi continuano ad attrarre sempre più giocatori interessati anche ad altre forme di intrattenimento. In forte ascesa sono, per esempio, i casinò online dal vivo, che offrono un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, con la possibilità di interagire con croupier reali tramite webcam, riproducendo l’atmosfera delle vere sale. Roulette, blackjack e poker sono i giochi più apprezzati, con un mercato che nel 2023 ha raggiunto i 100 milioni di euro, registrando una crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

Stando a quanto riscontrato nelle indagini di mercato realizzate in questi mesi, ad attrarre i giocatori italiani è soprattutto la possibilità di giocare in un ambiente socializzante e interattivo, supportata da tecnologie avanzate come lo streaming in alta definizione e la realtà virtuale. Proprio queste ultime tecnologie si stanno rivelando decisive ed è per questo motivo che gli stessi operatori stanno investendo ingenti somme per implementare soluzioni sempre più avanzate in tal senso, con l’obiettivo di portare, attraverso lo schermo, gli utenti in ambienti capaci di trasmettere le stesse emozioni dei casino fisici. L’obiettivo è senza dubbio ambizioso, ma i risultati ottenuti finora sembrano dare ragione alle società che stanno credendo maggiormente in questo cambiamento, lasciando aperte interessanti prospettive per l’intero comparto.

Il gioco online in Italia continua dunque a far segnare numeri in costante crescita e miglioramenti anche dal punto di vista qualitativo, offrendo un’ampia gamma di opzioni per gli appassionati di casino e scommesse, che trovano nel mondo virtuale un’alternativa conveniente e coinvolgente al gioco tradizionale. Un trend destinato a non rallentare, che offrirà ancora parecchi spunti di discussione da qui ai prossimi mesi.

