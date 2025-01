Italian Esports Association invitata ufficialmente in Camerun dal Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica

A poco più di un anno e mezzo dalla sua fondazione, l’Italian Esports Association ASD APS (ITESPA) celebra un importante riconoscimento internazionale: l’invito ufficiale da parte del Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica del Camerun (MINSEP) e dell’Association Camerounaise Des Sports Virtuels (ACSV).

L’invito, che arriva nove mesi dopo la sigla dell’accordo bilaterale di cooperazione tra ITESPA e ACSV, sottolinea il crescente ruolo dell’Italia nel panorama internazionale degli esports. La delegazione italiana, guidata dal Presidente Paolo Blasi e dal Vicepresidente Edgardo Manzuoli, sarà ospitata in Camerun dal 5 al 10 febbraio 2025, con un programma ricco di incontri istituzionali e sportivi.

Tra gli appuntamenti più significativi:

Un incontro con il Ministro dello Sport e dell’Educazione Fisica e con il Ministro della Gioventù e dell’Educazione Civica del Camerun;

Udienze con il Primo Ministro e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale del Camerun;

La partecipazione al torneo di selezione olimpica nazionale del Camerun, in preparazione per i primi Giochi Olimpici degli Esports, che si terranno a novembre 2025 in Arabia Saudita.

Un riconoscimento per l’impegno internazionale di ITESPA

Fondata nel 2023, l’Italian Esports Association ASD APS si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore, lavorando a stretto contatto con istituzioni nazionali e internazionali per promuovere la crescita dell’ecosistema degli esports. L’accordo bilaterale siglato con l’ACSV nell’aprile 2024 rappresenta uno dei primi passi verso una cooperazione più ampia tra Italia e Camerun, focalizzata su formazione, competizioni e progetti di ricerca.

“L’invito del Ministero dello Sport del Camerun è un onore che premia il nostro lavoro di costruzione di ponti internazionali nel mondo degli esports,” ha dichiarato Paolo Blasi, Presidente di ITESPA.

“Siamo entusiasti di poter collaborare con il Camerun e con le sue istituzioni sportive, in un anno cruciale che vedrà il debutto dei Giochi Olimpici degli Esports.”

Esports e diplomazia sportiva

Questo viaggio rappresenta non solo un’opportunità per rafforzare i legami tra Italia e Camerun, ma anche per promuovere iniziative congiunte tra federazioni sportive e istituzioni olimpiche. ITESPA intende approfondire la collaborazione con il Ministero dello Sport del Camerun e il Comitato Olimpico Nazionale per creare progetti di valore che uniscano sport tradizionali ed esports, con un focus particolare sull’educazione e sulla formazione delle nuove generazioni.

Un’agenda ricca e ambiziosa

La delegazione italiana sarà accolta a Yaoundé, dove avrà l’opportunità di incontrare le autorità locali, inclusi rappresentanti del governo e del Comitato Olimpico Camerunense, oltre a figure di spicco dell’ecosistema esports camerunense. Il soggiorno sarà interamente organizzato dall’Association Camerounaise Des Sports Virtuels, con alloggio presso l’Hotel Hilton di Yaoundé.

PressGiochi