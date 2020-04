Italia. Liguria ottava regione dove si gioca di più d’azzardo

In Liguria, sono molti a sfidare la fortuna, in cerca di svago e di una bella vincita. Stando ai dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Liguria è l’ottava regione dove si gioca di più, con una spesa totale di circa 2 miliardi di euro e una media annuale di 1215 euro per cittadino. Per le ASL, sono stati stanziati 1,3 milioni di euro per contrastare i rischi relativi al gioco d’azzardo patologico. Loano è il Comune dove si gioca di più, seguito da Vado Ligure e Alessio.

Per quanto riguarda i giochi, rimane alta la spesa per le slot machine mentre per il SuperEnalotto è stato rilevato un lieve calo. I numeri aumentano soprattutto per il gioco online, i cui vantaggi sono rappresentati dai bonus offerti dai casinò online e dalla comodità di poter giocare seduti sul divano di casa.

Nello specifico dai dati, a Genova e nelle altre province liguri molto bene il comparto delle scommesse, con un aumento del 32,5%. Un tasso di crescita maggiore addirittura per i virtual games, con un incremento della spesa del 43,7%. Come anticipato, bene i casino online mentre in forte calo Lotto (-31,8%) e SuperEnalotto (-4,7%).

Anche se, basta guardare i dati relativi al territorio nazionale, per capire quanto il gioco d’azzardo sia una piaga per il nostro Paese, con 107 miliardi di euro giocati nel 2018, di cui 89 restituiti sottoforma di vincita ai consumatori e 27 incassati dallo Stato.

PressGiochi