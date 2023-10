Irlanda: un adulto su 30 soffre di problemi legati al gioco d’azzardo patologico

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’Economic and Social Research Institute (ESRI) del paese, un adulto su 30 in Irlanda sperimenta qualche forma di problema con il gioco d’azzardo. Sulla base

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’Economic and Social Research Institute (ESRI) del paese, un adulto su 30 in Irlanda sperimenta qualche forma di problema con il gioco d’azzardo. Sulla base di panel online anonimi comprendenti 2.850 adulti, i risultati suggeriscono che il tasso di gioco d’azzardo problematico in Irlanda è dieci volte quello stimato nel 2019.

Le stime precedenti si basavano su interviste faccia a faccia con gli intervistati. L’ESRI afferma che gli ultimi dati corrispondono strettamente al tasso di problemi legati al gioco d’azzardo che le persone riscontrano tra amici e familiari. I ricercatori aggiungono che gli importi che le persone dichiarano di spendere per il gioco d’azzardo si confrontano bene con i dati nazionali relativi alle entrate del settore. Ciò, afferma il rapporto, suggerisce che il gioco d’azzardo non è stato sovrastimato.

Pete Lunn, capo dell’Unità di ricerca comportamentale dell’ESRI, afferma che il tasso stimato si traduce in 130.000 persone che soffrono di problemi di gioco d’azzardo. Pertanto, afferma che il problema è più diffuso di quanto si pensasse inizialmente”. “È difficile misurare con precisione il problema del gioco d’azzardo”, ha detto Lunn. “Ma siamo fiduciosi che 1 adulto su 30 rifletta la situazione reale in modo più accurato rispetto alle stime precedenti”. Spesa media mensile per giochi problematici pari a € 1.000 Altre cifre chiave nel rapporto includono che altri 279.000 adulti mostrano segni moderati di problemi con il gioco d’azzardo.

Ciò, afferma lo studio, significa che subiscono diversi comportamenti o esperienze negativi associati al gioco d’azzardo, ma non riescono a essere classificati come gioco d’azzardo problematico. Quelli identificati come aventi problemi con il gioco d’azzardo spendono in media più di 1.000 euro (£ 866/$ 1.050) al mese nel gioco d’azzardo. Ciò, dicono i ricercatori, suggerisce che oltre un quarto di tutto il denaro speso per il gioco d’azzardo viene speso da persone con problemi di gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo online rappresenta i tre quinti della spesa totale per il gioco d’azzardo delle persone con problemi di gioco d’azzardo. Le persone sotto i 50 anni hanno tassi più elevati di gioco d’azzardo problematico, con i giocatori di 30 anni che si stima abbiano il tasso più alto.

Le forme più comuni di gioco d’azzardo erano le lotterie e i gratta e vinci, seguite dalle scommesse su cavalli, levrieri e altri sport. Le slot machine e il gioco d’azzardo nei casinò, in particolare online, erano più comuni tra le persone con problemi di gioco d’azzardo.

Per quanto riguarda il motivo per cui le persone soffrono di gioco d’azzardo problematico, i risultati suggeriscono che ciò è dovuto alla diffusa disponibilità del gioco d’azzardo e all’esposizione alla relativa pubblicità.

PressGiochi