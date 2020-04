Irlanda. Problem Gambling Ireland invita gli operatori di gioco online a stabilire un limite di deposito

Problem Gambling Ireland, ha invitato gli operatori a imporre limiti di deposito e di spesa durante la crisi del Coronavirus. Nonostante gli eventi sportivi in ​​tutto il mondo sono stati cancellati, giganti delle scommesse come Paddy Power, BoyleSports, Ladbrokes e altri continuano a offrire scommesse e quote.

Barry Grant, amministratore delegato e fondatore di Problem Gambling Ireland , ha dichiarato: “Al momento lo sport dal vivo è estremamente limitato, quindi le persone vulnerabili si stanno rivolgendo a sport virtuali, slot online e giochi d’azzardo nei casinò. Diversi paesi europei tra cui Lettonia, Lituania, Belgio, Spagna e Portogallo, hanno già implementato restrizioni sul gioco d’azzardo online e / o sulla pubblicità delle piattaforme di gioco online. Esiste già un sistema di limiti di deposito obbligatori per la piattaforma online della lotteria nazionale irlandese, ma non esistono misure di questo tipo per altri operatori di gioco d’azzardo online. Le scommesse online creano più dipendenza rispetto alle scommesse tradizionali. Un negozio di scommesse chiude di notte e devi andare a casa, ma con il gioco d’azzardo online puoi scommettere 24/7. Online puoi scommettere su giochi di tennis in tutto il mondo, NFL, corse di cavalli australiane, qualsiasi cosa. C’è sempre qualche evento in qualche parte del mondo”.

