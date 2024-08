Irlanda. La Allied Irish Banks introduce un blocco volontario alle transazioni di gioco d’azzardo

Allied Irish Banks (AIB), la più grande banca al dettaglio d’Irlanda, ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che permette ai clienti di bloccare volontariamente tutte le attività di gioco d’azzardo effettuate con le loro carte di credito e debito. Questo servizio, sviluppato in collaborazione con gamblingcare.ie, mira ad aiutare chi soffre di dipendenza dal gioco d’azzardo a limitare l’accesso ai prodotti di gioco sia online che fisici. AIB segue così le orme di Ulster Bank, diventando la seconda banca irlandese a fornire tale servizio. Il blocco si applicherà anche a EBS Ireland, la controllata di AIB specializzata in assicurazioni e prestiti. Il blocco può essere attivato su richiesta del cliente e riguarderà tutti i conti, compresi quelli aziendali.

L’iniziativa di AIB si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la protezione dei clienti vulnerabili. La banca ha dichiarato che questi nuovi controlli sono stati introdotti per prevenire i rischi finanziari che il gioco d’azzardo può comportare, proteggendo non solo i giocatori, ma anche le loro famiglie.

Geraldine Casey, direttrice generale del retail banking di AIB, ha dichiarato: “Comprendiamo che quando il gioco d’azzardo diventa dannoso, può avere ripercussioni non solo sulla persona coinvolta, ma anche sulle loro famiglie e amici. Può danneggiare le relazioni, le finanze, l’occupazione e la salute mentale. L’industria dei servizi finanziari ha un ruolo importante nel supportare i clienti che affrontano difficoltà legate al gioco d’azzardo, ed è essenziale che AIB faccia tutto il possibile per aiutare a prevenire questi danni. Per questo motivo, stiamo mettendo in atto ulteriori misure di supporto per i clienti che desiderano proteggersi dal gioco d’azzardo problematico.”

Questa nuova funzionalità è stata lanciata in seguito a una ricerca condotta da gamblingcare.ie, la quale ha rivelato che le persone con problemi di gioco d’azzardo sono più propense a rivolgersi a un consulente del proprio istituto finanziario piuttosto che a un familiare o un amico. La decisione di AIB segue un’iniziativa simile intrapresa da Revolut nel 2022, quando la fintech ha vietato le transazioni verso i siti di gioco d’azzardo in Irlanda, dopo aver scoperto che i giocatori trasferivano fondi dalle carte di credito ai conti Revolut per finanziare il gioco online.

Il problema del gioco d’azzardo in Irlanda sta assumendo proporzioni allarmanti. Il Rutland Centre, il principale centro di trattamento per le dipendenze del Paese, ha segnalato che il 20% delle ammissioni nel 2023 era dovuto alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Su un totale di 5.213 persone ammesse, 1.042 sono state trattate specificamente per questa condizione.

L’Economic and Social Research Institute (ESRI) ha evidenziato nel 2023 che circa 1 adulto su 30 in Irlanda, pari a circa 130.000 persone, soffriva di problemi legati al gioco d’azzardo, un aumento significativo rispetto ai dati del 2019. Inoltre, ben 279.000 adulti hanno mostrato i primi segni di un comportamento problematico. Un altro dato preoccupante emerso dal rapporto dell’ESRI di giugno 2024 riguarda il fatto che il 64% degli adulti irlandesi ha iniziato a giocare d’azzardo prima di compiere 18 anni.

Nonostante la crescente consapevolezza del problema, le riforme legislative proposte per regolamentare il gioco d’azzardo in Irlanda restano bloccate. Il Gambling Regulation Bill (GRB), che prevede la creazione di un nuovo regolatore e di un quadro normativo, è ancora in fase di revisione presso il comitato dell’Assemblea irlandese. Alcune delle proposte, come quella di consentire ai minori di accedere a determinati luoghi di gioco, hanno suscitato forti critiche.

Con l’introduzione di questo nuovo blocco volontario, AIB si unisce ad altre istituzioni finanziarie nel tentativo di mitigare i danni causati dal gioco d’azzardo, offrendo ai suoi clienti strumenti concreti per proteggere la loro salute finanziaria e mentale.

PressGiochi