Irlanda: introdotti nuovi vincoli alla pubblicità della National Lottery

Richiesta maggior chiarezza sull’uso dei premi non riscossi La Lotteria Nazionale Irlandese dovrà aggiungere ulteriori informazioni sui premi in denaro non riscossi nelle pubblicità future. La Advertising Standards Authority of

Richiesta maggior chiarezza sull’uso dei premi non riscossi

La Lotteria Nazionale Irlandese dovrà aggiungere ulteriori informazioni sui premi in denaro non riscossi nelle pubblicità future.

La Advertising Standards Authority of Ireland (ASAI) ha annunciato la decisione dopo aver ricevuto un reclamo relativo al finanziamento di gruppi comunitari.

La denuncia riguardava una pubblicità della lotteria in cui si affermava che il 90% dei fondi tornava “alla comunità”.

Un membro del pubblico ha notato che la richiesta non teneva conto del premio in denaro non riscosso. L’ASAI ha quindi ordinato alla lotteria di aggiungere un chiarimento su come vengono reinvestiti i premi in denaro non riscossi per “aggiungere chiarezza” ai clienti.

I premi in denaro non riscossi negli ultimi dieci anni ammontano a più di 100 milioni di euro e possono essere destinati al marketing e alla pubblicità.

L’ASAI non ha accolto il reclamo in sé, ma ha concordato con la lotteria che il licenziatario debba includere una dichiarazione sul premio in denaro non riscosso nelle future pubblicità. La Lotteria Nazionale ha affermato di ritenere che la pubblicità fosse accurata e conforme al codice pubblicitario. Tuttavia, ha accettato di “qualificare eventuali dichiarazioni future in qualsiasi campagna pubblicitaria simile per garantire che non ci siano possibilità di interpretazioni errate”. Ha aggiunto che lo spot pubblicitario in questione non verrà più trasmesso.

PressGiochi