Irlanda. GRAI e ASA collaborano per monitorare la pubblicità al gioco

La Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) ha collaborato con l’Advertising Standards Authority for Ireland (ASA Ireland) per monitorare gli standard e la condotta nella pubblicità del gioco d’azzardo.

La GRAI inizierà ufficialmente a supervisionare l’industria delle scommesse in Irlanda entro la metà del 2025, dopo l’approvazione della Gambling Regulation Bill (GRB) in ottobre. Questa legislazione riconosce il GRAI come autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo irlandese, con un mandato per sorvegliare la pubblicità, i messaggi e l’impegno con il pubblico in generale.In collaborazione con ASA Ireland, il GRAI mira a proteggere il pubblico garantendo che la pubblicità nel settore del gioco d’azzardo rispetti standard rigorosi.

L’ASA, l’organizzazione auto-regolamentata del settore pubblicitario, ha elaborato dei piani per un sistema che semplifichi le denunce relative alle pubblicità sul gioco. La mossa segue l’emanazione del mese scorso della Irish Gambling Regulation Act, che in precedenza ha introdotto il quadro per la creazione della nuova autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo dell’Irlanda.

Orla Twomey, amministratore delegato dell’ASA, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con il GRAI, un nuovo organismo che si occupa della protezione del pubblico dal gioco problematico. Il nostro ruolo è quello di garantire che la pubblicità sia legale, onesta e veritiera. Questa partnership rafforza il nostro impegno comune per la protezione dei consumatori. Unendo gli sforzi, miriamo a fornire una guida chiara sulla pubblicità responsabile del gioco.”

Twoney ha anche aggiunto che la GRAI si occuperà di eventuali reclami relativi a presunte violazioni dello spartiacque della TV e radio e altri obblighi previsti dalla nuova legislazione. Nel frattempo, l’ASA gestirà i reclami relativi a “una violazione del codice di standard ASA ma non relativo al Gambling Regulation Act”.

Le leggi GRB applicheranno regole severe sulla pubblicità dei giochi d’azzardo, inclusa una barriera di sicurezza alle 21:00 per ridurre al minimo l’esposizione del pubblico ai contenuti dei giochi d’azzardo, pur richiedendo anche operatori online. Oltre ai controlli esistenti sulla prova di età, implementare strumenti come meccanismi di autoesclusione, limiti di spesa e monitoraggio regolare dei giocatori per rilevare e affrontare comportamenti problematici.

Anne-Marie Caulfield, CEO Designate del GRAI, ha aggiunto: “Collaborando con l’ASA, gestiremo efficacemente le preoccupazioni pubbliche sulla pubblicità sul gioco, garantendo il rispetto del loro codice. Questa partnership dimostra il nostro impegno a salvaguardare il pubblico e sostenere i più alti standard nelle comunicazioni di marketing.”

