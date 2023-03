Ippica. Tutto pronto per la Gold Cup: Galopin Des Champs favorito ma A Plus Tard, a 8,50 su Sisal.it, cerca la doppietta a Cheltenham

L’ippica mondiale rivolge il suo sguardo all’ippodromo di Cheltenham dove, venerdì prossimo, andrà in scena la Gold Cup, iconica corsa di Gruppo 1. La gara, inserita all’interno del programma del Festival di Cheltenham, si snoderà sui 5294 metri dell’impianto situato nella contea inglese del

Gloucestershire e partirà con un grandissimo favorito: Galopin Des Champs. Il castrone francese sogna di regalarsi un pomeriggio di gloria e l’impresa è ampiamente alla sua portata visto che gli esperti Sisal lo vedono vincente, nelle quote antepost, a 2,60.

Il pericolo maggiore per Galopin Des Champs dovrebbe arrivare dal connazionale Bravemansgame che è deciso a sovvertire i pronostici della vigilia. L’allievo di Pau Nicholls si presenta ai nastri di partenza reduce da due vittorie in terra britannica colte sul finire dello scorso anno e vuole calare il tris: il trionfo di Bravemansgame è offerto a 7,00.

Il podio dei favoriti si chiude con A Plus Tard, campione in carica della Gold Cup, che punta a ritrovare lo spunto dei giorni migliori. Oltre alla storica vittoria dello scorso anno, in coppia con Rachael Blackmore prima jockey donna a vincere la gara, il figlio di Kapgarde vanta anche un secondo posto nel 2021 alle spalle di Minella Indo, anche lui in gara e il cui trionfo pagherebbe 21 volte la posta. A Plus Tard, vincente a 8,50, va a caccia di una conferma che, negli ultimi 30 anni, è riuscita solo ad Al Boum Photo (2019 e 2020) e a Bets Mate che, a cavallo tra il 2002 e il 2004, calò addirittura il tris.

