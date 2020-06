Intralot scosso dalla sospensione delle scommesse Eurobet in Bulgaria

Intralot SPA ha avuto un inizio travagliato del 2020, rilevando forti cali in tutte le principali divisioni operative, poiché il suo programma di recupero aziendale è stato ripetutamente ostacolato. Pubblicando i risultati del primo trimestre 2020, il fornitore di tecnologia di gioco d’azzardo e sistemi di lotteria ha registrato un calo del fatturato del gruppo del 47% a 102 milioni di euro (Q12019: 193 milioni di euro). Il calo del fatturato di 90 milioni di euro è principalmente attribuibile alle operazioni B2C autorizzate da Intralot che sono state costrette a interrompere il contratto di scommesse sportive Eurobet Bulgaria da metà febbraio in poi a seguito della sospensione da parte del Governo bulgaro. La performance di Intralot è stata ulteriormente compromessa dal deficit commerciale legato alla chiusura della società della sua unità di scommesse sportive IDDAA turca nel 2019. I guai commerciali del gruppo tecnologico sono stati ulteriormente aggravati poiché il turnover della lotteria è diminuito del 15% a 66,4 milioni di euro, a causa del calo delle vendite. Intralot ha visto i ricavi netti del gruppo scendere a 77 milioni di euro, riflettendo un calo del 30% sui corrispondenti per 109 milioni di euro nel primo trimestre del 2019. Nonostante abbia ridotto i costi operativi di 6 milioni di euro (18%), Intralot ha registrato una riduzione del 50% nell’EBITDA del 1 ° trimestre a 15 milioni di euro (Q12019: 30 milioni di euro), con un aumento delle perdite del periodo a 18 euro (Q12019: – 13 milioni di euro). Nella sua dichiarazione, Intralot ha pubblicato un aggiornamento COVID-19 in cui conferma che sta monitorando gli sviluppi di riapertura di maggio. Allo stato attuale, l’operatore sostiene che gli impatti della pandemia per il trading del 2020 saranno vicini all’EBITDA di 25 milioni di euro in tutto il gruppo. La dichiarazione di trading includev anche l’indirizzo di debutto dell’amministratore delegato del Gruppo Christos Dimitriadis, incaricato di guidare il recupero delle principali unità operative dell’azienda.

Dimitriadis ha dichiarato: “Durante il primo trimestre dell’anno, abbiamo continuato ad assistere a un aumento delle scommesse gestite e a un miglioramento delle prestazioni dei contratti tecnologici in Nord America, a dimostrazione delle dinamiche della regione. I ricavi del Gruppo e l’EBITDA sono stati principalmente influenzati dalle modifiche normative in Bulgaria, dagli sviluppi in Turchia e dall’impatto della pandemia nelle giurisdizioni non statunitensi”.

PressGiochi