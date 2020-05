INTRALOT permette al partner Intralot de Perù di introdurre le scommesse sugli eSports

Il gruppo INTRALOT ha permesso il lancio delle scommesse eSports per il suo partner Intralot de Peru, supportando il principale operatore di lotterie in Perù per migliorare il suo sportbook e offrire un’offerta più ampia ai giocatori attraverso i contenuti all’interno di uno dei segmenti in più rapida crescita del mercato dei giochi online.I giochi eSports sono offerti in collaborazione con Sportradar e includono Counter Strike, League of Legends, Dota2, Star Craft II, Call of Duty e Overwatch. Inoltre, l’offerta comprende campionati elettronici di Fifa20 e NBA2K. Ulteriori giochi saranno introdotti nel portafoglio di Intralot de Peru al fine di coinvolgere ulteriormente l’attuale comunità di giocatori e attirarne di nuovi.

Alberto D’Angelo, CEO di Intralot de Peru , ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare con successo le scommesse eSports in Perù e di arricchire il nostro sportbook. In qualità di operatore di scommesse leader in Perù, cerchiamo continuamente soluzioni per espandere le opzioni di intrattenimento per i nostri giocatori e migliorare la loro esperienza; INTRALOT è stato un partner affidabile in questo sforzo dimostrando competenza operativa sia nel retail che nel digitale, aiutandoci a far crescere la nostra attività”.

Christos Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT , ha spiegato: “Siamo entusiasti di continuare a innovarci attraverso il nostro partner Intralot de Peru e sfruttare la potenza trasformativa della nostra tecnologia. In un mercato in forte espansione come le scommesse eSports, Intralot de Peru ha dimostrato la sua strategia lungimirante affidandosi alle soluzioni comprovate di INTRALOT e al servizio clienti di livello mondiale che guiderà la crescita della lotteria e garantirà aumenti nel rendimento per la comunità peruviana”.

Fino a poco tempo fa, le scommesse sugli eSport sono rimaste sotto i radar, ma le ricerche di mercato indicano che le scommesse sugli eSport stanno crescendo altrettanto velocemente, se non più velocemente, degli eSports stessi. Mentre la pandemia di COVID-19 continua a creare un’interruzione senza precedenti nel settore dei giochi a causa della sospensione delle competizioni e dei campionati di scommesse sportive più popolari, le scommesse eSports stanno diventando più popolari e offrono una proposta alternativa attraente che risponde adeguatamente alla crescente domanda. Secondo la proiezione di H2 Gambling Capital, la vincita lorda delle scommesse eSports quest’anno crescerà di quasi il 40% e dovrebbe raddoppiare entro il 2024.

PressGiochi