Intersport – EA Sports fc™ 25 siglano partnership per i fan che vivono il calcio sul campo e nel gaming

INTERSPORT, leader mondiale nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, ha annunciato il 27 settembre la sua partnership con EA SPORTS FC™ 25. Il lancio a livello mondiale ha segnato un passo significativo nella strategia di INTERSPORT: entrare in contatto con milioni di fan del gioco, rafforzando la sua presenza tra gli atleti e raggiungendo gli appassionati che vivono lo sport sia sul campo che attraverso il gaming.

La segnaletica virtuale all’interno del gioco, sponsorizzata da INTERSPORT, rappresenta una strategia vincente che avvicina il brand ai fan più giovani e digitali, creando un ponte diretto con una community che si immerge nel mondo del calcio in modo coinvolgente e interattivo. Un investimento mirato che posiziona INTERSPORT come protagonista in un mercato in rapida evoluzione, garantendo visibilità e rilevanza tra gli amanti dello sport e del gioco.

Per INTERSPORT, connettersi con la generazione digitale, significa stabilire una relazione autentica con nuovi atleti e appassionati digitali, che amano lo sport nelle sue diverse forme, reali e virtuali. La presenza in EA SPORTS FC™ 25 è un’opportunità unica per dialogare con un pubblico altamente digitalizzato in modo innovativo e rilevante.

Questa collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia di crescita “GROW TOGETHER FASTER”, lanciata da INTERSPORT nel 2023, che mira a migliorare il coinvolgimento dei consumatori attraverso modelli di business innovativi e un’esperienza omnichannel impeccabile.

PressGiochi