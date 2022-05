Innovazione tecnologica e nuovi giochi: se ne parla al CasinoBeats Summit

Si sta tenendo in questi giorni a Malta il CasinoBeats Summit 2022 presso l’InterContinental di St Julian’s, a Malta. L’evento, che si svolge dal 24 al 26 maggio, sta cercando

Si sta tenendo in questi giorni a Malta il CasinoBeats Summit 2022 presso l’InterContinental di St Julian’s, a Malta.

L’evento, che si svolge dal 24 al 26 maggio, sta cercando di analizzare come il ritmo del cambiamento tecnologico sta influenzando il settore giochi, quali saranno gli ultimi sviluppi nella regolamentazione, le sfide della leadership del settore e le opportunità emergenti mercati.

Tra gli esponenti del mercato presenti all’evento: Alexander Martin (CEO, SKS365), Christopher Dalli (CEO, L&L Europe), Adi Dhandhania (COO North America – Interactive, Bally’s Corporation), Thomas Rosander (CEO, Luckbox), David Flynn (CEO, Glitnor Group), Marie Theobald (Chief People Officer, Hero Gaming) e Arjan Korstjens (COO, Merkur Gaming), Matthias Ciappara (Head of Gaming Innovation, Entain), Josefine Hellström (Head of Casino, Casumo), Sílvia Meneses (Head of Casino, Solverde), Charlotte Camilleri (Responsabile SEO & Content, Videoslot), Melanie Hainzer (CMO, Rootz) e Lee Beirne (Responsabile SEO, Ladbrokes Coral).

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO dell’organizzatore del CasinoBeats Summit SBC, ha dichiarato: “Ci sforziamo sempre di garantire relatori di alta qualità dai principali operatori per i nostri eventi, al fine di offrire al pubblico una visione reale di come essi vedono il mercato cambiare”.

Non mancano anche gli esperti del mercato, come Lara Falzon (Presidente e COO, Bragg Gaming Group), Tsachi Maimon (CEO, Aspire Global), Joanna Hojjati (Partner – Rischio Consulting, KPMG Canada), Alexandre Tomic (fondatore e CEO, Alea), Shelley Hannah (Director of Casino Products, Relax Gaming), Nicola Longmuir (CEO, AvatarUX), Oren Cohen Shwartz (CEO, Delasport), Benedict McDonagh (CEO, Green Jade Games) e Simon Lidzén (CEO e co-fondatore, Fast Track).

A completare l’esperienza del Summit ci sono una serie di eventi di networking serali in luoghi tra cui la Pavilion Suite e Terrace al Westin Dragonara, Infinity by Hugo’s, Portomaso Casino e Tiffany Lounge.

