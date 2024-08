Il TAR Lazio sospende il pagamento dei canone di concessione del Bingo durante l’alluvione in Emilia Romagna

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso di una sala bingo l’esonero dal pagamento dei canoni di concessione a seguito degli eventi alluvionali in Emilia Romagna. La richiesta era stata presentata a causa dell’inagibilità della sala, determinata dai gravi eventi alluvionali che hanno colpito la regione nel maggio 2023. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva inizialmente rigettato l’istanza della società, sostenendo che il canone di concessione non fosse tra le prestazioni esentate dal Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023, emanato per fronteggiare l’emergenza causata dall’alluvione.

La società, difesa degli avv. Tariciotti e Giacobbe, ritenendo che l’ADM avesse applicato in modo errato le disposizioni legislative, ha impugnato il provvedimento. Ha sostenuto che, in base ai principi generali in materia di concessioni amministrative, l’ADM avrebbe dovuto riconoscere l’esonero dal pagamento del canone per il periodo di inagibilità della sala, causata da eventi di forza maggiore.

Il TAR ha accolto il ricorso, sottolineando che l’ADM avrebbe dovuto valutare positivamente l’istanza della società almeno per il periodo di durata dello stato di emergenza, riconosciuto dal Decreto Legge. Il tribunale ha rilevato un evidente difetto di motivazione nel provvedimento di diniego, poiché la società aveva richiesto l’esonero non in base alla normativa emergenziale, ma per l’impossibilità di svolgere l’attività a causa di forza maggiore.

In conclusione, il TAR ha annullato il provvedimento dell’ADM, imponendo all’agenzia di riesaminare l’istanza in conformità alla decisione. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta della società di estendere l’esonero fino al completo ripristino dell’operatività della sala, evidenziando che in caso di necessità, la società potrebbe richiedere un trasferimento temporaneo in altri locali.

