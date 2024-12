Il TAR del Lazio sospende l’Albo PVR!

Colpo di scena per l’Albo PVR! Il TAR del Lazio ha appena sospeso l’esecutività dell’Albo dei Punti vendita Ricariche istituito appena un mese fa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata da alcuni operatori che avevano presentato ricorso contro la determinazione direttoriale, con la quale ADM il 25 ottobre scorso, aveva disposto l’importante quanto rivoluzionario adempimento.

I giudici amministrativi, oltre a concedere la sospensiva – riporta STS Fit -, hanno fissato l’udienza di merito del ricorso per il prossimo 12 febbraio 2025. In quella sede, dunque, sarà stabilita la legittimità del provvedimento di per sè, con specifica analisi di termini, criteri e modalità adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chiaramente, la pronuncia del TAR costituisce senz’altro un punto di svolta significativo per il comparto del gioco a distanza. Ma cosa succede in particolare? Grazie alla sospensione del provvedimento, nella sostanza, tutti gli operatori possono continuare a operare senza dover fronteggiare subito le implicazioni dell’Albo.

Nella sostanza i tabaccai ricevitori che non avessero proceduto all’iscrizione possono regolarmente proseguire l’attività di PVR, senza alcun adempimento. Invece, per coloro che nelle scorse settimane abbiano proceduto all’iscrizione, con tanto di versamento di 100 euro tramite F24 e imposta di bollo, non è ancora chiaro cosa succederà.

Ma una cosa è certa: STS assicurerà fin d’ora il massimo impegno per trovare delle soluzioni idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio a tutti i tabaccai ricevitori che si trovano in questa situazione!

PressGiochi