Il record di partecipanti al Pitch ICE riflette lo spirito imprenditoriale posto alla base del gioco

Pitch Ice, l’iniziativa progressiva che è stata introdotta da Clarion Gaming oltre un decennio fa per aiutare a favorire lo sviluppo di start – up e imprese nascenti nel settore del gioco, ha riscosso un enorme aumento del numero di iscrizioni.

L’edizione 2025 di Pitch Ice, la prima a Barcellona, ha attirato 73 partecipanti rispetto ai 27 ricevuti per Londra 2024. Le sessioni di Pitch Ice che si terranno lunedì 20 gennaio e martedì 21 gennaio (dalle 11 alle 12:30) vedranno 12 start – up all’avanguardia presentare i loro piani aziendali a una prestigiosa giuria e competere per la possibilità di vincere $ 50.000 (US) nelle consegne fornite da Pitch ICE sponsor NYCE International.

Le imprese a breve quote sono: EmpowerYourPlay; MFC Games; ChatBet; HotTakes; Betpass; SavageTech GmbH; Vulkan Systems S.L.; Reincleanchips AS; XGENIA; The Game Safety Institute; FootAR SA and AcePay.

La giuria è composta da personalità di spicco nel settore dei giochi e del capitale di rischio, tra cui:

Kelly Kehn, co-fondatrice di Defy the Odds;

Harmen Brenninkmeijer, presidente esecutivo di NYCE International ltd.;

Mona Motwani, CEO e fondatrice di Ixia Capital;

Adam Rosenberg, Senior Advisor di Gaming & Leisure e Blackstone;

Farzad Peyman, CEO di NYCE International & PartnerVirya Gaming Ventures;

Tom Waterhouse, CIO di Waterhousevc;

Miquel Martí, CEO di Tech Barcelona;

Garron Whitesman, proprietario di Whitesmans Attorneys.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, è lieto che ICE rimanga in prima linea nella cultura aziendale dei giochi. Ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso che ICE abbia svolto un ruolo importante nel riunire l’ecosistema dei giochi in questo modo e nel facilitare le opportunità per le aziende che possono essere di dimensioni ridotte ma che sono giganti in termini di creatività e potenziale.”

Ha continuato: “Il fatto che si tratti del numero più elevato di candidature ricevute riflette lo spirito di innovazione che guida questa straordinaria settore. La nostra nuova casa a Fira Gran via Barcellona sarà piena di aziende espositrici che hanno iniziato con un’idea brillante e attraverso una miscela di ispirazione e duro lavoro sono cresciute per essere dove si trovano oggi.

Pitch Ice 2025 presenterà le idee più brillanti che hanno il potenziale per plasmare il futuro del settore dei giochi. Con il generoso supporto dei nostri sponsor NYCE International e l’intuizione di una giuria la cui competenza non si poteva semplicemente acquistare, spero che possiamo contribuire collettivamente a trasformare quelle idee brillanti in imprese eccezionali”.

ICE Barcelona ospiterà la migliore line-up di espositori del settore, che comprende i più grandi e più rispettati marchi innovativi di ogni settore del gioco d’azzardo. Le principali associazioni di categoria, gli organismi strategici, i regolatori, gli amministratori delegati degli operatori del livello 1 e i creatori dei giochi saranno tutti a Barcellona in numeri record che sottolineano la reputazione della mostra come ‘Davos of Gambling’.

