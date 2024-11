Il più grande evento di SiGMA: SiGMA Europe 2024 ha contato più di 27.000 partecipanti

Nonostante il meteo prevedesse una settimana uggiosa per SiGMA Europe 2024, il sole è uscito proprio all’apertura della manifestazione, accogliendo 27.000 delegati al Mediterranean Maritime Hub.

Tenutosi alla vigilia delle celebrazioni del decimo anniversario di Sigma, il summit della Malta Week di SiGMA è senza dubbio il più grande finora ed è il risultato di un investimento significativo per curare la qualità dell’evento, trasformando 45.000 metri quadrati in un centro di esposizione, conferenza e networking in sole tre settimane.

Riscaldati dal sole di fine autunno, gli spazi esterni sono stati trasformati, con stand di grandi marchi come Pin Up Global, Riddick, Melbet Partners, Barbara Bang e Pragmatic Pay che hanno contribuito all’atmosfera unica del festival.

La superficie del padiglione espositivo è stato notevolmente aumentato a causa di una quantità senza precedenti di nuovi espositori che chiedevano a gran voce un posto. Per soddisfare questa esigenza abbiamo introdotto un quarto capannone, che ha offerto altri 15.000 metri quadrati di spazio necessario per la sede, tra cui nuove aree di networking, una sala multimediale e sale riunioni.

SiGMA Europe 2024 ha ospitato una vasta gamma di conferenze che hanno trattato argomenti critici, dal potenziale degli e-sport per dare forma al futuro delle scommesse alle intuizioni sul panorama normativo brasiliano. Grandi nomi del settore hanno portato sul palco contenuti di alto valore, fornendo strategie praticabili per navigare in nuovi mercati e creare capitale sulle opportunità emergenti. Tra i relatori principali c’erano Joe Pisano, fondatore e CEO di Jade Entertainment and Gaming Technologies, Uri Poliavich, fondatore e CEO di Soft2Bet, Alex Tomic, fondatore di Alea, Vitali Matsukevich, COO di Softswiss e Charles Mizzi, CEO di MGA.

Una serie di workshop molto frequentati che si sono tenuti l’11 noovembre ha offerto un’esperienza di apprendimento immersiva prima dell’evento principale. Le sessioni sono state così popolari che molti partecipanti hanno dovuto accontentarsi di posti in piedi. XGENIA, un leader nello sviluppo di giochi basato sull’intelligenza artificiale, ha rivendicato la vittoria nel SiGMA Europe Startup Pitch, mentre Silo Team, specializzato in formazione e conformità, ha ottenuto i massimi riconoscimenti come vincitore dell’AIBC Pitch.

Il primo giorno della Malta Week è iniziato con una conferenza stampa per il lancio ufficiale del SiGMA Poker Tour. La responsabile delle operazioni, Ivonne Montealgre, ha annunciato il lancio di due sedi ufficiali del tour per il 2025: Brasile e Malta. La prima edizione in assoluto dell’Hendon Mob Latam Championships (THMC Latam) si svolgerà durante la tappa brasiliana del tour.

La prima delle due cerimonie di premiazione ha visto un’affluenza spettacolare, accogliendo poco meno di 700 persone provenienti da prestigiose aziende di gaming e tecnologia, con la serata di gala che ha anche dato il via ufficiale ai festeggiamenti per il decimo anniversario dell’evento. La serata è stata anche il trampolino di lancio perfetto per un annuncio speciale che ha introdotto le nostre nuove destinazioni e date per il 2025: SiGMA Central Europe si terrà dal 23 al 26 novembre a Milano e SiGMA Euro-Med, che ha cambiato il marchio da SiGMA East Europe, si sposta a settembre presso l’MMH di Malta.

“Oggi sentiamo che non c’è SiGMA senza la SiGMA Foundation”, ha osservato il fondatore del SiGMA Group Eman Pulis nel ringraziare S.E. il Presidente di Malta dopo la presentazione sul palco di una donazione al MCCF per conto di SiGMA. Dal suo lancio nel 2021, la SiGMA Foundation è andata di bene in meglio, portando la sua filantropia a una serie di progetti globali.

Tra il 2023 e il 2024, SiGMA ha raccolto poco meno di un milione di euro attraverso le sue aste di beneficenza. All’asta di beneficenza B2B di quest’anno, l’oggetto con l’offerta più alta, “Bronze Lady” di Tommy Zegan, è stato venduto per 65.000 € a SoftConstruct, un fornitore di tecnologia leader che ridefinisce l’esperienza di iGaming. L’asta B2C, supportata da VBET, ha visto “Ace Beyond Limits” di Veronika Bjurfjäll venduto per 12.000 € a Highbet, un affermato operatore di casinò e scommesse sportive online.

H.E. il Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, l’On. Robert Abela, il Primo Ministro di Malta, il Ministro per l’Economia, le Imprese e i Progetti Strategici, l’On. Silvio Schembri, funzionari governativi e ambasciatori internazionali, tra cui una delegazione del Ghana, hanno ricevuto un tour ufficiale il secondo giorno dell’evento.

Nel suo discorso principale, il Presidente di Malta ha elogiato l’impegno di SiGMA per la filantropia e il suo impatto globale, affermando: “SiGMA esemplifica la leadership di Malta nel settore del gioco d’azzardo e la sua dedizione al progresso significativo”.

Nel frattempo, la leggenda del calcio Ronaldinho ha suscitato scalpore, facendo la sua apparizione come ambasciatore per Betify, mentre Boomerang era rappresentato dalle icone dell’AC Milan Massimo Ambrosini e Serginho, che hanno anche fatto sentire la loro presenza allo stand dell’azienda. Il campione UFC Alex Pereira ha partecipato come rappresentante per Spribe.

L’evento è iniziato con entusiasmanti attività sportive, tra cui una corsa divertente, un torneo di golf e poker, una partita di calcio e una crociera in barca, creando un’atmosfera emozionante per i partecipanti per legare e promuovere salute e benessere. Queste attività hanno dato il tono a vivaci opportunità di networking per tutta la settimana. Il Centurion Fighting Championship ha portato l’adrenaline-pumping MMA action a Malta, entusiasmando il pubblico con intensi incontri che hanno aggiunto un’energia unica all’evento. Thiago Lima è emerso come il campione che il suo team ha anticipato essere.

Il prossimo appuntamento è il summit SiGMA Eurasia, che si terrà a Dubai dal 23 al 25 febbraio. Il 2025 promette un calendario completo, con eventi programmati a Città del Capo, Sud Africa, San Paolo, Brasile, Manila, Filippine, La Valletta, Malta, Milano, Italia e Colombo, Sri Lanka, consolidando SiGMA come il business di punta indiscusso del gaming mondiale.

