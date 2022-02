Il nuovo Totocalcio piace e fa vincere: a Parma centrato un 11 da quasi 60mila euro

I gol di Molina e Pussetto, match winner della sfida tra Udinese e Torino, hanno fatto gioire non solo i presenti alla Dacia Arena ma anche un appassionato a oltre

I gol di Molina e Pussetto, match winner della sfida tra Udinese e Torino, hanno fatto gioire non solo i presenti alla Dacia Arena ma anche un appassionato a oltre 370 km di distanza. A Parma, infatti, grazie ai gol in pieno recupero dei due friulani, un giocatore ha centrato un “11” al Totocalcio per un valore pari a quasi 60mila euro. La schedina Sisal del valore di 4 euro con due doppie destinate al derby di Milano e alla sfida tra Fiorentina e Lazio, è stata giocata presso la tabaccheria Pedrazzoni da un cliente abituale.

I due giocatori dell’Udinese però non sono stati gli unici artefici della vincita visto che, nella giocata del nuovo Totocalcio, erano inserite tre partite di Liga, e una di Bundesliga, il big match tra Bayern Monaco e Lipsia. La rete di Asensio, a un quarto d’ora dalla fine, ha risolto una sfida che si era fatta molto complicata per il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro uno coriaceo Granada. Ma ovviamente anche la doppietta di Giroud con il Milan che ha ribaltato la sfida scudetto con l’Inter in appena 3 minuti.

A poco più di un mese dal lancio, il nuovo Totocalcio continua a suscitare entusiasmo tra gli appassionati tanto che i numeri parlano di una crescita esponenziale: basti pensare che, tra il primo concorso dell’anno e quello più recente, in cui è stata effettuata la vincita di Parma, si è passati da 160 mila colonne giocate a quasi 360 mila.

