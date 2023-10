Il nuovo presidente IAGR sarà Ben Haden e guiderà la prossima conferenza in Italia ad ottobre 2024

Ben Haden assumerà il ruolo di Presidente di IAGR, al posto di Jason Lane.

E’ quanto annuncia l’associazione internazionale di regolatori del gioco ricordando che la prossima conferenza IAGR si terrà in Italia dal 21 al 24 ottobre 2024

Ben è direttore della Gambling Commission nel Regno Unito ed è amministratore fiduciario della IAGR da cinque anni, di cui due come vicepresidente.

Caroline Kongwa assumerà il ruolo di vicepresidente. Caroline è il consigliere strategico capo del National Gambling Board in Sud Africa.

“Il panorama della regolamentazione del gioco d’azzardo è in continua evoluzione e continueremo a concentrarci sulla collaborazione e sulla condivisione delle migliori pratiche.

Estendiamo la nostra gratitudine a Jason Lane per la sua leadership e siamo lieti che continuerà il suo coinvolgimento come amministratore del consiglio di amministrazione della IAGR” ha dichiarato Ben Haden, presidente entrante della IAGR.

L’associazione ha inoltre annunciato che la prossima conferenza IAGR si terrà a Roma, in Italia, dal 21 al 24 ottobre 2024. Questo evento sarà una partnership con i Master internazionali di diritto del gioco.

In qualità di vicepresidente, Caroline Kongwa non vede l’ora di dare forma al programma per IAGR2024. “Non vedo l’ora di contribuire alla pianificazione della conferenza IAGR del 2024 a Roma, con l’obiettivo di mantenere gli elevati standard stabiliti dalla nostra recente conferenza in Botswana

PressGiochi