Il Lotto premia la Campania con vincite complessive per quasi 150mila euro

Il Lotto premia la Campania nella sua ultima estrazione di giovedì, 4 luglio, con Pozzuoli, in provincia di Napoli, che festeggia un colpo da ben 124.500 euro, grazie a quattro terni ed una quaterna centrati sulla ruota partenopea. A questi si aggiungono i 13.500 euro che sono stati vinti a Salerno e gli 11.000 euro messi a segno a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Si segnalano anche due vincite in Veneto, la piu’ importante è per Cornuda, in provincia di Treviso, con 31.400 euro, mentre Valle di Cadore, in provincia di Belluno, premiata con 11.030 euro, grazie all’opzione Oro.

Nell’ultimo concorso il Lotto ha distribuito premi per oltre 5,9 mln di euro per un totale di 646 mln di euro dall’inizio dell’anno.

PressGiochi