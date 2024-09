Il Derby di Milano presented by Betsson Sport: sorprese e tanto spettacolo!

Betsson Sport è pronto a regalare un’esperienza unica e indimenticabile ai tifosi nerazzurri in occasione del prossimo Derby, in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45. Un mix di sorprese e intrattenimento accompagnerà il pubblico nell’attesa di uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione.

Dopo settimane di intenso lavoro, preparazione e organizzazione, il brand è pronto a stupire i tifosi con uno spettacolo esclusivo, ancora avvolto nel mistero, che lascerà il segno. Subito dopo le 20.30 gli spettatori potranno vivere uno show mai visto prima in Serie A, pensato per celebrare la passione dei fan nerazzurri e la proficua sinergia nata tra il brand ed il club.

Ma le sorprese non finiscono qui: il brand preferisce non rivelare troppo, ma durante il momento Passion Seat, uno dei tifosi troverà un regalo speciale sotto il proprio posto.

Inoltre, per questa occasione speciale, Betsson Sport ha organizzato due iniziative imperdibili ed esclusive: la prima, Social Media Manager per un giorno, permetterà a un fortunato tifoso di vedere il derby fianco a fianco con il social media manager dell’Inter, vivendo in prima persona l’adrenalina della gestione live dei canali ufficiali del club; la seconda, Speaker per un giorno, darà a un altro fan l’opportunità di scoprire i segreti dello speaker ufficiale dell’Inter, partecipando direttamente al pre-partita dal cuore pulsante dello stadio.

Prima della partita, all’ingresso dello Stadio San Siro, i tifosi avranno modo di ridere e divertirsi con l’inconfondibile Enzuccio, influencer e comico pugliese, che li accoglierà, offrendo uno spaccato della passione nerazzurra nel preludio al grande match.

Infine, al termine del primo tempo, la Passion Cam darà spazio ai tifosi nerazzurri, proiettando la loro passione sui maxischermi dello stadio, permettendo loro di esprimere tutto il loro amore per la squadra del cuore.

Il Derby di Milano si preannuncia quindi un match assolutamente memorabile, non solo per lo spettacolo sul campo, ma anche per le emozioni che Betsson Sport regalerà sugli spalti!

PressGiochi