Il Ceo Novomatic Italia Markus Buechele alla Conferenza Internazionale ComoLake

“Il nostro CEO, Markus Buechele, è intervenuto oggi alla Conferenza Internazionale ComoLake 2024, nel panel dedicato alle “Reti e Infrastrutture”, sottolineando l’importanza degli investimenti in innovazione e tecnologie nel settore del gioco pubblico.”

“Il focus dei concessionari oggi è sempre più rivolto allo sviluppo digitale dei sistemi di gestione dei prodotti, sia retail che online, per garantire un ambiente sicuro e responsabile. L’obiettivo principale è tutelare l’ordine pubblico, proteggere la salute dei consumatori contrastando il gioco compulsivo e impedire l’accesso ai minori. La rete del gioco pubblico svolge un ruolo cruciale, non solo per il significativo contributo al gettito erariale, ma anche per la sicurezza dei consumatori e la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro, contribuendo così alla stabilità economica e sociale del settore.”

Lo fa sapere il gruppo Novomatic Italia in una nota.

