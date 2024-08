IGT Wheel of Fortune e Powerbucks Slots assegnano tre jackpot da oltre un milione di dollari a luglio

International Game Technology PLC (“IGT”) (NYSE: IGT) ha annunciato oggi che le sue slot Wheel of Fortune e Powerbucks™ hanno assegnato tre jackpot milionari nel mese di luglio. I fortunati

International Game Technology PLC (“IGT”) (NYSE: IGT) ha annunciato oggi che le sue slot Wheel of Fortune e Powerbucks™ hanno assegnato tre jackpot milionari nel mese di luglio.

I fortunati giocatori hanno vinto i seguenti jackpot da oltre un milione di dollari il mese scorso:

Il 24 luglio, un giocatore di Powerbucks ha vinto CA$1.189.379 giocando a Gong Xi Fa Cai™ Grand al South Beach Casino & Resort in Manitoba, Canada.

Il 26 luglio, un giocatore di Wheel of Fortune ha vinto $2.170.583 giocando a Wheel of Fortune 4D Collector’s Edition™ al Palms Casino Resort di Las Vegas, Nevada.

Il 30 luglio, un giocatore di Wheel of Fortune ha vinto $1.450.955 giocando a Wheel of Fortune Triple Gold™ Gold Spin al Michael Gaughan Airport Slots all’Harry Reid International Airport di Las Vegas, Nevada.

Dal loro debutto in Canada nel 2016, le slot IGT Powerbucks hanno pagato 60 jackpot di $1 milione o più. Le slot Wheel of Fortune hanno creato oltre 1.100 milionari e assegnato oltre $3,5 miliardi in jackpot dal loro lancio nel 1996.

