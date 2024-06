IGT si è aggiudicata un contratto con l’Ohio Lottery Commission

International Game Technology PLC ha annunciato di aver vinto una gara d’appalto competitiva per fornire il sistema di monitoraggio centrale del terminale per videolotterie (VLT) della Ohio Lottery Commission, con

International Game Technology PLC ha annunciato di aver vinto una gara d’appalto competitiva per fornire il sistema di monitoraggio centrale del terminale per videolotterie (VLT) della Ohio Lottery Commission, con un contratto in vigore dal 31 maggio 2024 al 30 giugno 2033. L’accordo include un’opzione per L’Ohio rinnoverà il contratto per un massimo di due ulteriori termini di un anno.

Secondo i termini dell’accordo, IGT fornirà il suo avanzato sistema hardware e software di monitoraggio centrale Intelligen™, con monitoraggio continuo e supporto per oltre 10.000 terminali di videolotterie distribuiti in sette zone dell’Ohio: Belterra Park Cincinnati, Eldorado Scioto Downs, Jack Thistledown Racino, Hollywood Gaming Dayton Raceway, Hollywood Gaming Mahoning Valley Race Course, MGM Northfield Park e Miami Valley Gaming.

“Non vediamo l’ora di fornire i principali prodotti e soluzioni VLT di IGT alla Ohio Lottery Commission”, ha affermato Nick Khin, Direttore operativo di IGT, Gaming. “Vincere questo processo RFP altamente competitivo è una testimonianza della significativa innovazione di IGT, della dedizione ai sistemi di monitoraggio centralizzati e del grande team di professionisti che continua a promuovere il nostro successo.”

