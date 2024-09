IGT, Shondra DeLoach-Perea ha ricevuto il Patty Becker Pay it Forward Award da Global Gaming Women

International Game Technology PLC ha annunciato che Shondra DeLoach-Perea, vicepresidente di Field Services, Call Centers and Technology Operations di IGT, è stata insignita del “Patty Becker Pay it Forward Award”

International Game Technology PLC ha annunciato che Shondra DeLoach-Perea, vicepresidente di Field Services, Call Centers and Technology Operations di IGT, è stata insignita del “Patty Becker Pay it Forward Award” 2024 di Global Gaming Women (GGW). Il programma annuale del premio onora le donne nell’industria del gaming che hanno contribuito alle iniziative di GGW e hanno supportato le donne all’interno delle loro organizzazioni e comunità.

“Siamo entusiasti di riconoscere Shondra DeLoach-Perea come destinataria del Patty Becker Pay it Forward Award,” ha dichiarato Lauren Bates, presidente di GGW. “I destinatari del premio sono individui nell’industria del gaming che incarnano la visione di GGW di creare una cultura di inclusività e diversità che potenzi le donne a raggiungere il successo, e non vediamo l’ora di celebrare i contributi di Shondra al nostro evento annuale ‘Kick Up Your Heels’.”

“IGT si congratula con Shondra DeLoach-Perea per aver ricevuto il Patty Becker Pay it Forward Award di Global Gaming Women,” ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Questo eccezionale riconoscimento riflette la leadership esemplare di Shondra in IGT e oltre, nonché il suo incrollabile impegno nel promuovere le donne nel settore del gaming, nel valorizzare i programmi DEI e nel formare la prossima generazione di leader.”

Con una carriera nel settore del gaming che dura da oltre 25 anni, DeLoach-Perea ha lavorato in vari ambiti del settore del gaming e della lotteria, tra cui tecnologia, conformità, call center, operazioni, formazione dei dipendenti e produzione. Ha iniziato la sua carriera in IGT nel 2008 come responsabile dei servizi di campo per il sud del Nevada. Nel suo attuale ruolo, DeLoach-Perea gestisce un team globale che copre Nord America, America Latina, Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa.

Oltre ai suoi incarichi come dirigente globale di IGT, DeLoach-Perea è una consigliera appassionata e attiva, coinvolta in molti programmi di coinvolgimento dei dipendenti di IGT. Questi programmi includono il Consiglio globale per la Diversità, Equità e Inclusione della società, il capitolo di Las Vegas della Women’s Inclusion Network di IGT, dove ha precedentemente ricoperto il ruolo di co-presidente, e il NexGen Employee Impact Group, dove funge da sponsor esecutivo. DeLoach-Perea è anche attivamente coinvolta nel supporto alle iniziative Sustainable Play™ di IGT.

I contributi di DeLoach-Perea alla comunità imprenditoriale vanno oltre IGT. Partecipa come moderatrice ai Lean In Circles di GGW e detiene la posizione di co-presidente del comitato DEI di Global Gaming Women. DeLoach-Perea è anche coinvolta nella rete Women in Sports and Events e partecipa a diverse iniziative a favore dell’Università del Nevada, Las Vegas (UNLV), tra cui il programma di conferenze Battle Born YES del campus e il programma di sviluppo esecutivo in collaborazione con l’Università del Nevada, Reno.

DeLoach-Perea sarà premiata durante il 14° evento annuale “Kick Up Your Heels” di Global Gaming Women al Wynn Las Vegas mercoledì 9 ottobre 2024.

