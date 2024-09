IGT rifinanzia tranche di debito per 500 milioni di euro

Il consiglio del gruppo IGT, ha avviato il rifinanziamento di obbligazioni in euro in scadenza nel 2030.

La sua controllata, Lottery Holdings B.V., ha fissato e quotato le obbligazioni alla borsa Euronext di Dublino, rendendole disponibili esclusivamente per investitori privati non statunitensi.

IGT prevede di utilizzare i fondi raccolti dall’emissione obbligazionaria per estinguere 499 milioni di dollari di obbligazioni senior-secured esistenti, in scadenza nel 2025.

Dopo la transazione, IGT ha rifinanziato una tranche di debito europeo da 500 milioni di euro con un tasso di interesse del 4,250%, che sarà applicabile a partire dal 2030.

La società prevede di liquidare le obbligazioni il 18 settembre 2024, subordinatamente alle condizioni di mercato e di chiusura standard.

Come parte della sua ristrutturazione, il gruppo quotato alla NYSE sta riallineando la propria struttura di debito, mentre Apollo Global, un fondo di private equity statunitense, si prepara ad acquisire le unità Global Gaming e PlayDigital di IGT.

A luglio, il consiglio di IGT ha approvato l’offerta di Apollo di fondere le unità Global Gaming e PlayDigital di IGT con il partner statunitense Everi Holdings Inc. in un’operazione da 6,3 miliardi di dollari.

IGT riceverà 4,05 miliardi di dollari in contante dalla vendita delle sue unità Global Gaming e PlayDigital, che saranno fuse con Everi per formare una nuova attività sotto la proprietà di Apollo.

Dopo la cessione, IGT si concentrerà esclusivamente sulle sue operazioni tecnologiche per lotterie e si rebrandizzerà con un nuovo nome e un nuovo ticker alla NYSE.

