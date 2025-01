IGT: primo fornitore del settore dei giochi ad ottenere l’accreditamento iCAP Ready dal NCPG

International Game Technology PLC (IGT) ha annunciato di essere il primo fornitore del settore del gioco d’azzardo a ricevere l’accreditamento Internet Compliance Assessment Program (iCAP) Ready per le sue operazioni iLottery dal National Council on Problem Gambling (NCPG).

Basato sull’iCAP originale progettato per gli operatori di gioco d’azzardo, iCAP Ready è un programma di accreditamento statunitense progettato per i fornitori di gioco che si impegnano a sostenere gli standard di gioco responsabile nei loro prodotti e servizi.

Supportato dal NCPG, iCAP Ready utilizza la best practice degli Internet Responsible Gambling Standards per garantire che i fornitori implementino e mantengano politiche di gioco d’azzardo responsabile, forniscano una formazione efficace del personale e offrano strumenti completi di supporto ai giocatori.

“Ci congratuliamo con IGT per aver aperto la strada come primo destinatario dell’accreditamento iCAP Ready”, ha affermato Keith Whyte, direttore esecutivo del National Council on Problem Gambling.

“Questo risultato evidenzia la leadership di IGT e dimostra che i fornitori svolgono un ruolo cruciale nel garantire la protezione dei giocatori e promuovere il gioco responsabile”.

“Essere il primo fornitore del settore del gioco d’azzardo a ottenere la certificazione iCAP Ready per la nostra attività iLottery è una testimonianza dei processi e delle pratiche di gioco responsabile completi di IGT implementati in tutta l’organizzazione e del nostro impegno nel proteggere i nostri dipendenti, clienti e giocatori in tutto il mondo”, ha affermato Wendy Montgomery, IGT SVP Marketing, Communications and Sustainability.

“Con Advancing Responsibility come pilastro fondamentale del programma Sustainable Play di IGT, puntiamo a soddisfare e superare gli standard di gioco responsabile come fornitore affidabile per garantire che i nostri clienti siano forniti degli strumenti necessari per mantenere i loro giocatori al sicuro e promuovere il gioco positivo”.

Per ottenere l’accreditamento iCAP Ready, le politiche e le pratiche di gioco responsabile di IGT sono state sottoposte ad un controllo da parte di un’agenzia indipendente. È stata inoltre eseguita una valutazione di conformità complessiva da una terza parte per conto di NCPG per garantire che il quadro di gioco responsabile di IGT soddisfacesse l’obiettivo di iCAP Ready di proteggere il consumatore e garantire pratiche di gioco più sicure per i giocatori, a partire dal fornitore.

PressGiochi