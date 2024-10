IGT presenta nuovi contenuti di gioco al G2E 2024

Estende il successo del gioco progressivo multi-livello Tiger and Dragon™ con un nuovo tema progressivo su vasta area sul cabinet SkyRise™. Debutta il secondo gioco basato su “Voice of a

Estende il successo del gioco progressivo multi-livello Tiger and Dragon™ con un nuovo tema progressivo su vasta area sul cabinet SkyRise™.

Debutta il secondo gioco basato su “Voice of a Generation” con Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody Slots sul cabinet Peak65™.

Lancia un sistema di gestione del casinò di nuova generazione orientato alle prestazioni con la soluzione IGT ADVANTAGE™ X.

Continua a essere leader nella categoria di giochi ad alto limite con un portafoglio robusto di video slot core e slot meccanici.

Amplia l’eredità di Wheel of Fortune™ con 11 nuovi titoli; introduce il tema nei segmenti video poker, giochi da tavolo elettronici e terminali di lotteria video.

International Game Technology PLC ha annunciato che presenterà un portafoglio spettacolare di giochi, cabinet e innovazioni nei sistemi alla Global Gaming Expo (“G2E”) a Las Vegas, Nev., dal 7 al 10 ottobre 2024. L’evento sarà il debutto mondiale di nuovi prodotti in tutti i segmenti e un’opportunità per evidenziare l’eccellenza di IGT come fornitore globale di soluzioni di gioco.

“Il portfolio di IGT per il G2E 2024 evidenzia la nostra espansione su temi di gioco entusiasmanti e soluzioni all’avanguardia che hanno stimolato la crescita della IGT Global Gaming in categorie chiave come MLP premium, WAP, video poker, VLT e sistemi”, ha dichiarato Nick Khin, Presidente di IGT Global Gaming. “Dall’estensione del marchio Wheel of Fortune ad altre categorie di prodotti, ai nuovi temi di slot Tiger and Dragon, Prosperity Link e Whitney Houston, e alla nostra radicalmente modernizzata soluzione IGT ADVANTAGE X, il nostro portfolio G2E risponde alle opportunità dei nostri clienti di oggi e del futuro”.

Alcuni dei punti salienti presenti nello stand di IGT al G2E includono:

Elevare il successo di Tiger and Dragon a nuovi livelli. Il gioco progressivo multi-livello (“MLP”) Tiger and Dragon di IGT è stato un successo dell’estate, raggiungendo tre volte di seguito la prima posizione nel rapporto sui giochi in affitto premium e progressivi su vasta area (“WAP”) di Eilers-Krejcik. IGT sta costruendo sul successo del tema con l’introduzione di tre nuovi giochi: Tiger and Dragon Super Gong e Tiger and Dragon Super Bonus sul cabinet PeakCurve™49, e Tiger and Dragon Super Arrow sul cabinet SkyRise. Tutti e tre i giochi includono i coinvolgenti bonus Tiger, Dragon e Tiger and Dragon e aggiungono funzionalità “super” come moltiplicatori e “super arrows”.

Jackpot che ti faranno venire voglia di ballare. IGT metterà sotto i riflettori le slot Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody, ospitate sul sorprendente cabinet Peak65. Questo gioco sfrutta meccaniche di gioco collaudate e le porta in vita attraverso un marchio spettacolare. Questo è il secondo gioco a tema Whitney Houston di IGT dopo Whitney Houston Slots, che ha debuttato in prima posizione nella categoria dei nuovi giochi WAP di Eilers-Krejcik. Il gioco presenta immagini iconiche di Whitney Houston, filmati di concerti e musica, inclusi successi come “I Wanna Dance with Somebody” e “Where Do Broken Hearts Go”, insieme a sei livelli di jackpot progressivi avvincenti.

Introduzione della nuova frontiera dei sistemi di gestione del casinò (“CMS”) con IGT ADVANTAGE X. Il G2E vedrà il debutto di IGT ADVANTAGE X, l’ultima evoluzione della pluripremiata tecnologia CMS dell’azienda. La nuova soluzione è progettata per implementazioni sia in sede che basate su cloud e include avanzamenti moderni nell’architettura dei sistemi.

Avanzamenti nei giochi ad alto limite con nuovi contenuti di slot a rulli meccanici e video slot core. Al G2E, IGT riproporrà la sua zona dedicata alle slot ad alto limite, un segmento di mercato in cui IGT mantiene una forte leadership. L’area presenterà giochi a rulli meccanici come Cash Up Jackpots e Red White & Blue 2x3x5x Superstar Respin, oltre a versioni di nuova generazione di titoli video core preferiti dai giocatori, come Wolf Run™ Wild Moon, Twin Win™ Diamond, Twin Win Pearl e Black Widow™ Grand.

Estensione di Wheel of Fortune a nuove categorie di prodotti e soluzioni hardware. Come già annunciato, IGT farà esultare i partecipanti al G2E con il tema leggendario di Wheel of Fortune, fulcro della sua esposizione fieristica. Per la prima volta, IGT estenderà questo marchio amato dai giocatori alle categorie di prodotti come video poker, ETG (giochi da tavolo elettronici) e VLT (terminali di lotteria video). Questi giochi combinano il celebre marchio Wheel of Fortune con esperienze di gioco emozionanti, mai viste prima, arricchendo il variegato portafoglio di slot Wheel of Fortune. Il G2E sarà anche il debutto di 11 nuovi giochi di slot Wheel of Fortune, tra cui il gioco di grande impatto Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money™ sul nuovo cabinet Wheel of Fortune Trio e Wheel of Fortune Cash Link Reels™ Double Diamond® sul cabinet DiamondRS™ Wheel.

In qualità di fornitore di soluzioni complete, IGT presenterà anche nuove soluzioni VLT, tra cui il nuovissimo Sierra 27 VLT, giochi di classe II, nuovi contenuti per le corse di cavalli storiche e una gamma di prodotti adattati ai mercati internazionali.

PressGiochi