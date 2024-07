IGT PlayDigital annuncia l’arrivo sul mercato iGaming statunitense del pluripremiato Prosperity Link Game

Uno dei giochi progressivi multi-livello terrestri più celebri del settore dei giochi è ora disponibile online in cinque stati degli Stati Uniti.

International Game Technology PLC ha annunciato che IGT PlayDigital™ ha recentemente aggiunto l’attesissimo gioco Prosperity Link™ alla sua libreria di contenuti iGaming negli Stati Uniti. Questo sviluppo rende il gioco da casinò ampiamente riconosciuto disponibile per gli operatori iGaming commerciali in Pennsylvania, Michigan, New Jersey, Connecticut e West Virginia.

“Fornire ai nostri clienti contenuti multicanale come Prosperity Link è un importante elemento di differenziazione per IGT PlayDigital e una pietra angolare della nostra strategia di contenuti globale”, ha affermato Gil Rotem, Presidente di IGT PlayDigital. “Dato il continuo successo di Prosperity Link nei luoghi di gioco di tutto il mondo, i giocatori hanno sviluppato un’affinità con il gioco e apprezzano subito il suo gameplay avvincente e le meccaniche bonus.”

Prosperity Link Wan Shi Ru Yi™ di IGT è il primo titolo della famiglia di giochi Prosperity Link a essere lanciato online negli Stati Uniti. Il gioco presenta una configurazione di rulli 5×3, offre 243 modi per vincere e include molte delle stesse meccaniche di gioco innovative come Money Balls. e Prosperity Pots che hanno favorito il successo della versione terrestre del gioco. IGT PlayDigital prevede di rilasciare ulteriori temi di gioco Prosperity Link online nel 2024, il prossimo sarà Prosperity Link Cai Yun Heng Tong™.

Il gioco Prosperity Link di IGT è stato nominato “Miglior prodotto di slot” ai GGB Gaming & Technology Awards 2022 e ha accumulato una significativa base di giocatori attraverso implementazioni in tutto il mondo. IGT offre attualmente sei distinti temi di gioco base Prosperity Link.

PressGiochi