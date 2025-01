IGT ottiene il punteggio massimo nell’Indice di Uguaglianza Aziendale 2025 della Human Rights Campaign Foundation

International Game Technology PLC annuncia di aver mantenuto il punteggio massimo di 100 nell’Indice di Uguaglianza Aziendale (“CEI”) 2025 della Human Rights Campaign (“HRC”) Foundation, la principale indagine e rapporto di riferimento negli Stati Uniti che valuta le politiche e le pratiche aziendali relative all’uguaglianza sul posto di lavoro per la comunità LGBTQ+.

Il CEI 2025 include un record di 1.449 partecipanti e mette in evidenza come le aziende con sede negli Stati Uniti promuovano politiche di lavoro inclusive per la comunità LGBTQ+ sia negli Stati Uniti che all’estero. Il CEI ha valutato le aziende su criteri dettagliati in quattro aree principali: politiche contro la discriminazione nelle entità aziendali, benefici equi per i lavoratori LGBTQ+ e le loro famiglie, supporto a una cultura inclusiva e responsabilità sociale d’impresa.

“Il fatto che IGT abbia ancora una volta ottenuto il punteggio più alto nel CEI 2025 della HRC Foundation dimostra il nostro impegno nella costruzione di un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo, dove i dipendenti LGBTQ+ possano prosperare e sentirsi al sicuro, supportati e motivati,” ha dichiarato Brian Blake, Vice Presidente di IGT per Diversità, Equità e Inclusione. “IGT crede che la diversità, l’equità e l’inclusione siano fondamentali per il valore che creiamo nel mercato. Continuiamo a evolvere le nostre politiche, pratiche e benefici per garantire che IGT rimanga un datore di lavoro inclusivo per i professionisti LGBTQ+, e questo riconoscimento da parte della HRC ci motiva a continuare a promuovere una cultura in cui tutti i dipendenti si sentano valorizzati.”

L’Ufficio di Diversità, Equità e Inclusione (DEI) di IGT ha implementato una serie di programmi, modifiche alle politiche e ai sistemi, e buone pratiche che hanno promosso tutte le dimensioni della diversità, rendendola un datore di lavoro più attraente e inclusivo. Queste azioni includono, ma non sono limitate a:

Implementare processi di assunzione più inclusivi ed equi, utilizzando anche bacheche di lavoro LGBTQ+ per pubblicare le posizioni.

Creare e supportare gruppi di impatto per i dipendenti, guidati dai dipendenti e sponsorizzati dai dirigenti, incluso il gruppo LGBTQ+ PRIDE con IGT, per lavorare in modo coeso con il team DEI di IGT e supportare lo sviluppo di nuovi programmi e politiche.

Facilitare corsi di formazione obbligatori ed elettivi per i dipendenti che supportano le iniziative DEI di IGT, tra cui corsi su pregiudizi inconsci, consapevolezza culturale e molestie.

Stabilire linee guida per la transizione di genere per supportare al meglio un dipendente che sta affrontando una transizione, nonché il suo manager, il partner delle risorse umane o un familiare.

Stabilire e far rispettare politiche di inclusione dei bagni/servizi igienici per le persone transgender e politiche di codice di abbigliamento neutrale rispetto al genere.

Permettere ai dipendenti di selezionare e condividere personalmente i loro pronomi preferiti.

Organizzare fiere delle risorse professionali per varie comunità, inclusa la comunità LGBTQ+, offrendo strumenti e opportunità per affrontare con fiducia il mercato del lavoro di oggi.

