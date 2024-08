IGT nomina Nick Khin alla guida del global gaming

International Game Technology ha annunciato la nomina di Nick Khin (nella foto) come presidente per il global gaming. Khin ha servito dal 2015 come chief operating officer e senior vice

Nel suo nuovo ruolo, Khin sarà “responsabile della gestione dell’unità di business globale del gaming di IGT, inclusi studi, tecnologia, vendite, giochi e hardware, produzione e servizi, e sistemi”. L’esecutivo riporterà al chief executive di IGT, Vince Sadusky.

Sadusky ha commentato: “Nick è la scelta ovvia per guidare il gaming globale di IGT. Sotto la sua guida, IGT sta costantemente rilasciando giochi di alto livello e rafforzando le sue prestazioni in ogni categoria di gioco.”

Il gruppo gestisce tre segmenti principali: lotteria globale; gaming globale; e PlayDigital, il suo braccio di contenuti online.

Il signor Khin è entrato in IGT nel 2013 e ha guidato le funzioni di strategia aziendale e fusioni e acquisizioni. Ha maturato oltre 23 anni di esperienza nel settore, inclusi ruoli esecutivi senior con sede a Las Vegas, Londra e Sydney.

IGT venderà le sue attività di gaming e PlayDigital a fondi gestiti da affiliati della società di private equity Apollo Global Management Inc, per 4,05 miliardi di dollari.

La società ha riportato un utile netto attribuibile agli azionisti di 42 milioni di dollari nel secondo trimestre, su un fatturato di gruppo di 1,05 miliardi di dollari.

I ricavi dal segmento del gaming globale e digitale sono stati di 436 milioni di dollari nei tre mesi fino al 30 giugno, rispetto ai 432 milioni di dollari dell’anno precedente.

