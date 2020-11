IGT: nel terzo trimestre ricavi a 982 mln di $

Nel terzo trimestre di questo 2020 International Game Technology ha registrato entrate consolidate per $ 982 milioni grazie alla forte crescita delle vendite della lotteria; un netto miglioramento rispetto al secondo trimestre in tutte le principali fonti di reddito; ha ridotto il debito netto di 46 milioni di dollari come riportato e di 228 milioni di dollari a valuta costante durante il terzo trimestre.

La perdita netta di $ 128 milioni include $ 149 milioni di perdite su cambi, principalmente non in contanti; L’utile netto rettificato è stato di $ 54 milioni.

“La resilienza del nostro portafoglio, in particolare nelle lotterie, e i vantaggi delle nostre rapide iniziative di riduzione dei costi sono pienamente visibili nei nostri risultati del terzo trimestre”, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT. “Forte domanda da parte dei giocatori e una serie di nuovi giochi e sistemi avvincenti e le soluzioni digitali hanno portato a un netto miglioramento sequenziale nei nostri mercati più importanti. Continuiamo a monitorare l’evoluzione e l’impatto della pandemia in tutto il mondo. Con un’organizzazione semplificata saldamente in atto, stiamo creando un IGT più snello e più forte”.

“La solida generazione di flussi di cassa durante il trimestre e il periodo dall’inizio dell’anno ci ha consentito di migliorare la nostra liquidità e ridurre l’indebitamento netto”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi temporanei di riduzione dei costi per il 2020 e abbiamo identificato una serie di iniziative che ci consentiranno di avere oltre $ 200 milioni di risparmi strutturali nei prossimi due anni. Di conseguenza, il miglioramento della nostra redditività dovrebbe supportare la nostra continua attenzione alla riduzione del debito”.

I risultati del terzo trimestre 2020 riflettono il continuo impatto globale della pandemia COVID-19, ma a un livello inferiore rispetto al secondo trimestre Resilienti ricavi consolidati di $ 982 milioni, in calo del 15% rispetto all’anno precedente. Entrate globali della lotteria di 570 milioni di dollari, in crescita del 3%, guidate dalla crescita a due cifre delle vendite negli stessi negozi del Nord America. Le entrate globali del gioco ammontano a 412 milioni di dollari, in calo del 31% per chiusure e restrizioni legate alla pandemia; tendenze sequenziali positive con la riapertura dei casinò e la graduale riattivazione della base installata. Utile operativo di 129 milioni di dollari, rispetto ai 154 milioni di dollari dell’anno precedente.

Nel mercato italiano la vendita di Gratta e vinci e giochi ad estrazione cresce nel terzo trimestre del 3,5%. IGT, tramite Lottomatica gestisce un parco macchine di 36,279 AWP, 10,845 Vlte gestite direttamente e 7,112 Vlt tramite terzi. Sono 416 mln i ricavi consolidati registrati nel periodo di riferimento nel nostro Paese.

PressGiochi